Smile Cosenza, primo posto blindato in serie C

Primo posto totalmente blindato e prova d’orgoglio che fa ben sperare in vista dei playoff. A Palermo, contro la seconda forza del campionato, la Smile Cosenza Pallanuoto maschile manda in scena una partita che diverte il pubblico e consolida le certezze del gruppo. Il 17-3 la dice lunga sulla solidità e sulla qualità della squadra di mister Manna, capace nel primo tempo di di portarsi avanti sul 5 a 2 con ben 5 reti di Viola. Il match prende subito una piega delicata per i padroni di casa, incapaci di reagire ai colpi dei rossoblu. Cosenza continua infatti a macinare gioco, aumenta il vantaggio nel secondo parziale e amministra senza mai abbassare il ritmo. Le 4 reti di Runco e di Lento, la doppietta del classe 2009 Albino e i centri di Chiappetta e Di Puppo chiudono i conti. Prova di forza quindi per per Cosenza, che fa felice mister Manna.

“Era doveroso riscattarsi dopo l’ultima prestazione e l’abbiamo fatto alla grande. Siamo stati perfetti in difesa e nell’atteggiamento e sono molto contento della prestazione che è quella che conta sempre. Siamo primi matematicamente – prosegue l’allenatore – e da oggi il nostro obiettivo è arrivare a giugno nel migliore dei modi”.

Atleti scesi in vasca: Mastrangelo, Di Puppo 1, Viola 5, Chiappetta 1, Brunosio, De Luca, Romano, Terzo, Runco 4, Faro, Palermo, Lento 4, Fiorino, Albino 2.