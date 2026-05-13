Smartphone e miopia tra i giovani: a Polistena il focus degli ottici sulla prevenzione visiva

Si è concluso con successo a Polistena lo scorso 11 maggio 2026 il seminario formativo “L’ottica nello sviluppo visivo dell’adolescente: dalla correzione alla prevenzione”. L’evento, promosso dalla CLAAI – ASS. PMI UNITE, ha acceso i riflettori sulle nuove sfide della vista nell’era digitale. L’incontro è stato organizzato grazie all’impegno del Segretario Rosario Antipasqua e del Coordinatore della sezione Ottici, Dr. Gianni Musolino, con il supporto tecnico di DAI Optical, eccellenza italiana nel settore delle lenti. I relatori, il Prof. Silvano Abati e Roberto Iazzolino, hanno illustrato come l’uso eccessivo di smartphone e tablet stia accelerando la miopia tra i giovani e alterando i ritmi del sonno a causa della luce blu.

Le soluzioni tecnologiche

Durante i lavori sono state presentate le ultime innovazioni per proteggere la vista dei ragazzi:

Lenti per il controllo della miopia , capaci di rallentare il peggioramento del difetto.

, capaci di rallentare il peggioramento del difetto. Lenti a supporto accomodativo , per ridurre lo stress visivo durante lo studio.

, per ridurre lo stress visivo durante lo studio. Sistemi di fotoprotezione, per difendere la retina a lungo termine.

Il ruolo delle imprese e del territorio

“L’ottico non è più solo un fornitore, ma un vero consulente della salute“, hanno dichiarato Antipasqua e Musolino. “Portare una formazione di questo livello a Polistena dimostra la volontà di CLAAI di investire concretamente sul territorio e sulla professionalità dei nostri associati“.

Anche il Segretario Regionale, Dr. Antonio Guerrieri, ha sottolineato l’importanza di queste giornate per la crescita di tutto il comparto. La CLAAI rivolge un sentito ringraziamento a tutte le Piccole e Medie Imprese (PMI) del settore che hanno partecipato con entusiasmo. La loro numerosa presenza conferma la vitalità della categoria e l’attenzione costante verso l’aggiornamento professionale e la salute dei cittadini.

Di seguito, il servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.