Siracusano annuncia: “il Capodanno Rai si terrà a Messina”

Importante annuncio di Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputato di Messina di Forza Italia: “il prossimo Capodanno Rai, “L‘Anno che Verrà”, uno degli eventi televisivi più seguiti d’Italia con oltre 10 milioni di telespettatori e contatti unici, si svolgerà a Messina. Oggi possiamo annunciare questa straordinaria opportunità insieme a Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra. Sarà una vetrina eccezionale per la nostra città e per tutte le eccellenze del territorio. Ringrazio il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha sottoscritto con la Rai un accordo biennale per ospitare in Sicilia i prossimi due Capodanni televisivi Rai”, rimarca il vicesindaco designato della città dello Stretto.

“Insieme a Marcello Scurria abbiamo chiesto al governatore che una di queste edizioni si svolgesse proprio a Messina, e oggi possiamo annunciare con soddisfazione che – dopo Palermo – il prossimo Capodanno Rai, quello che saluterà il 2027 e darà il benvenuto al 2028, sarà nella nostra città. È una bellissima notizia che vogliamo condividere con tutti i messinesi. Con il centrodestra al governo della città e con Marcello Scurria sindaco, Messina ospiterà grandi eventi – finalmente non pagati a caro prezzo dai messinesi – e vivrà una nuova stagione di crescita, promozione e valorizzazione del territorio, con ricadute positive per l’intera comunità”, conclude Siracusano.