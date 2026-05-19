Silvestro Parise confermato Consultore della Regione Calabria: farà conoscere la ‘calabresità’ in Germania per il 3° mandato

Con profonda gratitudine e senso di responsabilità, il giornalista Silvestro Parise annuncia la sua riconferma come Consultore della Regione Calabria per il terzo mandato consecutivo, un incarico che rappresenta non solo un importante riconoscimento personale, ma soprattutto la continuità di un lavoro costruito negli anni a favore della promozione della Calabria in Germania e in Europa.

Un percorso iniziato grazie alla fiducia della compianta Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, proseguito successivamente con il Presidente facente funzioni e oggi nuovamente confermato dall’attuale Presidente Roberto Occhiuto, che ha voluto rinnovare per la seconda volta la propria fiducia nell’attività svolta sul territorio tedesco.

Nel corso degli anni, Parise ha sviluppato una vasta rete di relazioni istituzionali, culturali e associative tra la Calabria e la Germania, creando sinergie concrete con le comunità dei calabresi presenti sul territorio tedesco, le istituzioni locali e importanti realtà accademiche.

Tra i risultati più significativi vi è la collaborazione attiva con Universität Trier, finalizzata alla promozione della Calabria, delle sue eccellenze territoriali, culturali ed economiche, contribuendo a rafforzare l’immagine positiva della regione oltre i confini nazionali.

Determinante anche il conseguimento della tessera giornalistica internazionale della stampa, strumento attraverso il quale Parise continua a diffondere la cultura calabrese, valorizzandone la storia, le tradizioni e figure illustri come Luigi Lilio, celebre matematico calabrese ideatore del Calendario Gregoriano.

In qualità di giornalista internazionale, Silvestro Parise è stato accreditato per importanti manifestazioni europee e internazionali di assoluto prestigio, tra cui il ProWein di Düsseldorf, la fiera ANUGA a Colonia, la Frankfurter Buchmesse e le celebrazioni ufficiali del Tag der Deutschen Einheit del 3 ottobre a Saarbrücken, evento istituzionale di rilevanza nazionale per il quale gli accrediti stampa vengono sottoposti ai controlli della Bundeskriminalpolizei tedesca.

Occasione in cui Parise è stato l’unico giornalista italiano accreditato.

Numerosi gli incontri istituzionali avuti negli anni con autorevoli rappresentanti italiani e tedeschi, tra cui l’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Fabrizio Bucci, il Console Generale di Francoforte, Massimo Darchini, il Vescovo di Treviri, Stephan Ackermann, l’Eurodeputata Emanuela Ripa, la Direttrice del Regionalverband, Saarbrücken Carolin Lehberger, e il Ministro dell’Economia, dell’Innovazione, del Digitale e dell’Energia del Saarland, Jürgen Barke.

“Negli anni abbiamo costruito molto per l’immagine della Calabria in Germania e non solo. Continuerò con orgoglio questo percorso – ha detto Parise apprendendo la lieta notizia –, trasmettendo ai miei figli l’amore per la nostra terra e l’impegno nel far conoscere sempre di più quanto la Calabria sia straordinaria, autentica e ancora ricca di aspetti poco conosciuti ma di immenso valore umano, culturale e storico.”

Parise esprime anche un sentito ringraziamento al Presidente Roberto Occhiuto e al Delegato alla Consulta Orlandino Greco per la fiducia riposta nella sua persona e per il sostegno istituzionale dimostrato nel corso degli anni.

“Con la costituzione della Consulta – ha dichiarato Greco – la Regione Calabria compie un passo importante nel riconoscimento del valore straordinario rappresentato dai calabresi nel mondo. Parliamo di donne e uomini che hanno mantenuto vivo il legame con la propria terra d’origine, custodendone identità, cultura e tradizioni”.

La riconferma di Parise rappresenta dunque la prosecuzione di una missione fondata sulla promozione culturale, sul dialogo istituzionale e sulla valorizzazione internazionale della Calabria, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente i rapporti tra la regione e il mondo delle comunità calabresi in Germania.

Contestualmente, per la Germania è stata eletta anche la Consultrice Junior Vittoria Scalise di San Giovanni in Fiore, esempio di ottima integrazione nel tessuto economico tedesco con l’impresa di famiglia e segnale importante di coinvolgimento delle nuove generazioni nel rafforzamento del legame tra la Calabria e le comunità italiane all’estero.