Siderno, protesta per il decesso di un gatto ferito: volontari denunciando il mancato intervento delle autorità

Attivismo by Progetto Vegan, movimento indipendente, apartitico e non religioso, impegnato nella tutela degli animali, dell’ambiente e dei diritti universali ha inviato una lettera all’attenzione del Sindaco del Comune di Siderno – Dr.ssa Maria Teresa Fragomeni, dell’Assessore competente, del Comandante della Polizia Municipale – Antonello Ruggero, del Servizio Veterinario ASP competente e in copia alla Regione Calabria – Assessorato competente in materia di tutela animale avente oggetto “Sollecito formale – mancato soccorso gatto ferito nel Comune di Siderno (1.3.2026) – successivo decesso dell’animale – richiesta aggiornamenti e riscontro urgente“.

Ecco il testo della lettera: “Con la presente si intende formalmente sollecitare riscontro alla precedente diffida inviata in merito ai fatti avvenuti in data 1.3.2026 nel territorio comunale di Siderno, relativi al mancato soccorso di un gatto gravemente ferito rinvenuto nei pressi di una colonia felina. Come già segnalato nella precedente comunicazione, le richieste di intervento risultavano immediate e documentate, ma non veniva attivato alcun tempestivo soccorso istituzionale.

La vicenda è stata riportata anche dalla stampa locale. Successivamente è emerso pubblicamente che il gattino, nonostante le cure prestate da una volontaria privata cittadina che si è fatta carico del recupero e dell’assistenza dell’animale in assenza dell’intervento pubblico dovuto, è purtroppo deceduto dopo settimane di sofferenza. Anche tale circostanza è stata riportata dagli organi di informazione.

La vicenda si inserisce inoltre in un quadro più ampio e già segnalato di episodi di violenza, maltrattamenti, sparizioni e uccisioni di gatti nel territorio della Locride, rispetto ai quali risultano già trasmesse segnalazioni e richieste di intervento alle Autorità competenti.

A fronte delle precedenti comunicazioni e diffide inviate, non risultano ad oggi riscontri formali né interventi pubblicamente verificabili rispetto ai fatti segnalati.

Si ribadisce che:

la Legge 281/1991 attribuisce ai Comuni obblighi in materia di tutela degli animali d’affezione

la Legge Regionale Calabria n. 41/1990 disciplina il soccorso degli animali feriti, la prevenzione del randagismo e il coordinamento tra enti locali e servizi veterinari

il soccorso di un animale ferito su suolo pubblico non può essere demandato esclusivamente all’iniziativa privata o al volontariato

Il fatto che il recupero dell’animale sia stato effettuato esclusivamente da una cittadina volontaria rappresenta una grave criticità che necessita di chiarimenti.

Il volontariato non sostituisce l’obbligo istituzionale. Pertanto si sollecita ancora:

– Trasmissione della documentazione già richiesta nella precedente diffida

– Indicazione delle eventuali verifiche interne effettuate

– Comunicazione delle misure adottate successivamente ai fatti per garantire il corretto funzionamento del servizio di soccorso veterinario sul territorio comunale

– Indicazione di eventuali accertamenti avviati in relazione ai maltrattamenti subiti dall’animale e al successivo decesso

La presenza di ripetuti episodi di violenza e maltrattamento animale nel territorio della Locride richiede interventi concreti, tempestivi e verificabili da parte delle Autorità competenti.

L’assenza di riscontri formali e di azioni visibili a fronte di fatti documentati contribuisce a un clima di impunità che non può essere sottovalutato. Si richiede riscontro scritto alla presente entro termini ragionevoli dalla ricezione della comunicazione. In assenza di riscontro, ci si riserva di trasmettere ulteriore segnalazione agli enti competenti, alle sedi istituzionali superiori e agli organi di informazione per le valutazioni del caso”.