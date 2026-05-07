Siderno, l’annullo filatelico che celebra il centenario della nascita di Giuseppe Correale

L’ennesimo atto d’amore che la Città di Siderno ha inteso rivolgere a uno dei suoi figli più illustri. È il senso della cerimonia di presentazione dell’annullo filatelico speciale che Poste Italiane ha realizzato in occasione del centenario della nascita dello scultore Giuseppe Correale. La manifestazione, organizzata e sostenuta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni nell’ambito del progetto “Gli Ateliers della Cultura e della Socializzazione” (finanziato al Comune di Siderno sul “PAC Calabria 2014/2020 e ammesso per l’importo di euro 38.961,00, CUP I19I25001730006”), ha avuto luogo lunedì 4 maggio alle ore 17 nella sala del consiglio comunale, alla presenza dei figli dello scultore Francesco, Sofia e Valeria. Quest’ultima presiede l’associazione “Giuseppe Correale”, partner del progetto condotto dal Comune di Siderno.

In apertura dei lavori, il Sindaco Mariateresa Fragomeni e l’assessore alla Cultura Francesca Lopresti hanno sottolineato il legame della Città con lo scultore Correale e le tante iniziative svolte per omaggiarne la memoria, prima tra tutte l’estemporanea di pittura a lui dedicata che il prossimo mese di luglio vivrà la sua quinta edizione.

La funzionaria comunale Alessandra Tuzza, dal canto suo, ha spiegato come l’evento sia parte integrante del ricco programma di attività degli “Ateliers della Cultura e della Socializzazione” che coinvolge decine di partner espressione del ricco tessuto associativo cittadino e delle istituzioni scolastiche.

Un commosso ringraziamento per la grande partecipazione è stato espresso da Valeria Correale, che ha ricordato le numerose iniziative in programma per il centenario.

Poste Italiane, rappresentata dalla delegazione condotta dalla responsabile del servizio filatelia Cristina Iracà, ha allestito una propria postazione, nella quale è stato apposto l’annullo a numerose cartoline e litografie presentate da numerosi appassionati. Come evidenziato nel corso della manifestazione, l’annullo filatelico dedicato al Maestro Correale è stato inserito negli archivi e nel museo nazionale della filatelia di Poste Italiane. Gli appassionati e i collezionisti che non hanno potuto partecipare all’evento tenutosi lunedì 4 maggio, potranno chiedere l’annullo allo sportello Filatelia dell’ufficio postale di Locri.