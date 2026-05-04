“Siderno in Bici”: tutto pronto per il ritorno della pedalata ecologica

Un appuntamento da non perdere per gli amanti dello sport, dell’ecologia e della socializzazione. Domenica 10 maggio torna l’evento “Siderno in Bici”, una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sulle tematiche ecologiche e sull’uso della mobilità sostenibile. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Siderno, guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, in collaborazione con diverse realtà locali e regionali, tra cui la Consulta Giovanile, Asd Barbarello, SidernoBike, Mtb Ymca, Uisp Regionale Calabria, Foundation for Environmental Education, il Comitato “Riviera dei Gelsomini” della Croce Rossa Italiana, Siderno Soccorso e la Guardia Territoriale Ambientale, con il coordinamento del consigliere comunale con delega alle Politiche Venatorie Fabrizio Figliomeni.

La mattinata sarà dedicata alla Pedalata Ecologica, una passeggiata non competitiva che permetterà ai partecipanti di riscoprire le vie e le aree interne della città. L’appuntamento è alle 8:30 davanti al palazzo comunale, dove i partecipanti riceveranno una sacca contenente una bottiglietta d’acqua e una merenda a base di frutta. Alle 10:00, il corteo festoso partirà su due ruote, concludendo il percorso alle 11:30 nell’area del lungomare di fronte alla villa comunale, dove sarà offerto un buffet a tutti i partecipanti.

Il pomeriggio, invece, sarà dedicato ai più piccoli con la manifestazione “Bimbi su 2 ruote”. I bambini fino a 11 anni saranno protagonisti di giochi e percorsi organizzati, tra cui delle gimkane. L’animazione pomeridiana, ricca di musica, mascotte, palloncini, gonfiabili, pop corn e zucchero filato, inizierà alle 16:00 con il raduno di fronte alla villa comunale e si concluderà alle 19:00 con l’estrazione dei premi offerti dagli sponsor durante la riffa, a cui parteciperanno tutti gli iscritti a “Siderno in Bici”.

Fin dalla mattina, sul lungomare saranno allestiti degli stand espositivi delle attività commerciali partner dell’evento, dando così spazio alla promozione delle realtà locali. Per partecipare, è possibile iscriversi in anticipo compilando il modulo online pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Siderno: www.comune.siderno.rc.it. In alternativa, sarà possibile iscriversi la mattina stessa, direttamente sul luogo del raduno. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore e autorizzati a partecipare, presentando la copia firmata di un documento d’identità valido.