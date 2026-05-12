Siderno, illustrati gli interventi di messa in sicurezza del Lungomare delle Palme

A meno di quattro mesi dall’emergenza, la città restituisce alla piena fruibilità uno dei suoi luoghi simbolo, consentendo a cittadini, attività economiche e operatori turistici di affrontare regolarmente la prossima stagione estiva. L’Amministrazione Comunale di Siderno nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo stamani al Manhattan cafè, che sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza del Lungomare delle Palme, gravemente danneggiato dal ciclone Harry che tra il 19 e il 21 gennaio 2026 aveva colpito la costa jonica provocando cedimenti, erosioni e danni diffusi lungo l’intero tratto costiero cittadino.

Quella del 21 gennaio è stata una delle giornate più difficili della storia recente di Siderno. Le immagini del lungomare devastato dalla furia del mare avevano colpito profondamente la comunità, generando preoccupazione e incertezza sul futuro della stagione balneare e sull’intera economia cittadina. Fin dalle prime ore successive all’emergenza, però, il Comune ha attivato tutte le procedure necessarie per intervenire con rapidità e tempestività.

Già il 17 gennaio, prima del passaggio più violento del ciclone, era stato predisposto un primo verbale di somma urgenza per mettere in sicurezza il tratto più fragile del lungomare, interessato dal cedimento verificatosi nel 2018. Successivamente, nella serata del 21 gennaio, a poche ore dai sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, è stato protocollato un ulteriore verbale di somma urgenza contenente gli interventi necessari alla salvaguardia del lungomare, degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive.

Gli interventi sono stati realizzati grazie al lavoro congiunto dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” guidata dal dirigente ingegner Lorenzo Surace e del Settore Lavori Pubblici diretto dall’ingegner Antonello Manno, in costante raccordo con l’Amministrazione Comunale.

Parallelamente alle opere emergenziali, il Comune ha ottenuto importanti risorse economiche per la tutela del territorio: circa 390 mila euro destinati alla sistemazione del tratto di lungomare già interessato dal precedente cedimento.

Inoltre, l’amministrazione rende noto di aver già elaborato un nuovo progetto complessivo del valore di 17 milioni di euro per la realizzazione di un lungomare profondamente rinnovato, moderno, sostenibile e progettato per resistere in maniera più efficace ai fenomeni erosivi e alle mareggiate.

“Il 21 gennaio ci siamo svegliati dopo un incubo durato una notte – dichiara il Sindaco –. Abbiamo visto il nostro simbolo, il nostro cuore, il Lungomare delle Palme, devastato dalla furia del mare. Oggi Siderno torna finalmente a respirare. In pochi mesi siamo riusciti non solo a reagire all’emergenza, ma a restituire alla città il suo luogo identitario, garantendo sicurezza, continuità e prospettiva. Ci abbiamo creduto più di tutti – prosegue il Sindaco –. Abbiamo rischiato, investito energie e lavorato senza fermarci mai perché era la cosa giusta da fare. Mentre molti territori stanno ancora affrontando le ferite lasciate dal ciclone Harry, Siderno oggi è pronta a guardare avanti e ad affrontare una nuova estate nel segno della rinascita“.

“Quello raggiunto oggi – conclude il Sindaco – è un risultato che appartiene all’intera città. In pochi mesi siamo riusciti non solo a reagire all’emergenza, ma a garantire sicurezza, continuità e prospettiva. Siderno dimostra ancora una volta di saper affrontare le difficoltà con serietà, competenza e capacità di programmazione“.

L’Amministrazione Comunale ringrazia l’impresa Parisi, tutti i tecnici, gli operatori, le istituzioni coinvolte, le ditte e le maestranze che hanno collaborato durante questi mesi difficili, contribuendo concretamente alla ripartenza della città.