Siderno, il Polo Tecnico Professionale “Marconi – IPSIA Art. Zanotti” vince il Premio Nazionale MIRAI 2026

Nell’ambito delle attività di Orientamento per l’anno scolastico 2025-2026, il Polo Tecnico Professionale Marconi – Ipsia Art. Zanotti di Siderno si è aggiudicato il 18 Maggio a Civitavecchia il primo posto assoluto nella competizione nazionale “Progetto Mirai 2026”, un’iniziativa promossa dal Dipartimento Lavoro della Regione Calabria in collaborazione con i Centri per l’Impiego della Regione. L’iniziativa è nata per promuovere lo sviluppo di quelle competenze trasversali utili nel mondo del lavoro e dello studio universitario, in particolare nei campi dell’innovazione tecnologica e della comunicazione, della sostenibilità e della green economy, dell’etica e della sicurezza sul lavoro, del marketing e del team management. L’annuncio della vittoria della classe 5I dell’indirizzo economico “Sistemi Informativi Aziendali”, conseguito al termine della finalissima nazionale di Civitavecchia del Mirai Job Game, ha destato il comprensibile l’entusiasmo tra gli studenti e il corpo docente.

Il progetto ha visto la partecipazione di numerosi Istituti scolastici d’Italia

Il progetto, che ha coinvolto diversi partner istituzionali quali l’Ufficio Scolastico Regionale l’INAIL, la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale, la Prefettura di Catanzaro, Unindustria Calabria e la Camera di Commercio, ha visto la partecipazione di numerosi Istituti scolastici d’Italia che si sono sfidati nelle diverse fasi del gioco: la prima all’interno della scuola tra le classi IV e V dei diversi indirizzi di studio, la seconda a livello provinciale a Reggio Calabria, la terza a livello regionale a bordo della nave Grimaldi Lines con destinazione Barcellona e l’ultima finale a livello nazionale, la c.d. “ HIGH SCHOOL GAME,” a Civitavecchia il 17 e il 18 maggio 2026, che ha visto il “Polo Tecnico Professionale” della Locride aggiudicarsi il primo premio: un fantastico viaggio a Barcellona a bordo della Nave Grimaldi Lines e buoni sconto da utilizzare in corsi di formazione e attività sportive.

Questo nuovo traguardo conseguito dall’Istituto dimostra ancora una volta la vivacità didattica, la dimensione pratica e l’eccellente livello tecnologico della proposta formativa offerta dall’Istruzione Tecnico Professionale calabrese. Il percorso che ha portato alla vittoria è stato lungo e selettivo, frutto di mesi di incontri con i referenti dei diversi partner coinvolti, nel corso dei quali si è curato l’approfondimento, attraverso attività laboratoriali, delle tematiche oggetto del concorso. Il Dirigente Scolastico Gaetano Pedullà, nel rivolgere un plauso a tutti gli studenti che hanno meritevolmente partecipato a tutte le varie fasi della competizione, ha rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno profuso a tutti i Docenti che si sono spesi per il buon esito della partecipazione al Concorso da parte dei propri allievi ed, in particolare, ai Docenti referenti del progetto Proff. Antonella Romeo e Maria Caterina Aiello, ai docenti tutor e accompagnatori Proff. Vilardo, Guarnaccia, Gangemi e Dichiera. Questa esperienza dimostra, ancora una volta, che i giovani della Locride, se supportati da una buona formazione, da una didattica moderna, da laboratori all’avanguardia e da docenti motivati, sanno esprimere competenze di ottimo livello, tali da consentire loro di misurarsi adeguatamente con i loro coetanei provenienti da scuole di ogni parte d’Italia.