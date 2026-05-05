Siderno, Cosimo Sframeli con gli studenti dell’Ipsia per dialogare di legalità

Per amare questo territorio, Patria di civiltà millenarie, non è sufficiente predicare o agire bene, ma è necessario mettere in conto anche l’eventualità di donare la vita per gli altri. Il Dirigente del Polo Tecnico Professionale Marconi di Siderno, Dott. Gaetano Pedullà, ha organizzato un significativo incontro con il Capitano Cosimo Sframeli, autore di “’Ndrangheta Addosso” ed. Falzea. Un tema abilmente condotto e moderato dalla Prof.ssa Anna Valentini. Studenti e insegnanti hanno partecipato ai dolorosi e tormentati fatti criminali raccontati analizzando e spiegando la martoriata Calabria agguantata dalla crudele morsa della ‘ndrangheta, divenuta nel tempo sistema economico di potere, forte delle inefficienze di tante istituzioni civili presenti nel territorio. Ma ad animare questa terra è la grande forza di tantissima gente onesta, di donne e uomini, che edificano quotidianamente una società più giusta. Dice Papa Francesco: “Educare non è un mestiere, ma un atteggiamento, un modo di essere; per educare bisogna uscire da sé stessi e stare in mezzo ai giovani, accompagnarli nelle tappe della loro crescita mettendosi al loro fianco”.

Al dibattito con gli studenti, per meglio comprendere le rovine su cui già edificano una società basata sulla cultura, sono stati suggestivi gli interventi del Dirigente scolastico Dott. Gaetano Pedullà e della docente Prof.ssa Anna Valentini. Denunciare la violenza mafiosa per difendere sé stessi, la propria famiglia, i valori etici, la propria dignità, in avamposti angoscianti contro un nemico disumano. I ragazzi dell’IPSIA, accompagnati dai docenti, riconoscono la forza dell’amore, spingendo ancora più in alto il pensiero per rin­vigorire l’anima e consolidare le idee di una società in continua emergenza. “Chi non sceglie lascia il potere alla folla. E la folla sceglie Barabba. Sempre”, afferma Roberto Benigni.