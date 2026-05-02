Siderno celebra il Centenario di Giuseppe Correale con un annullo filatelico

Nell’ambito delle celebrazioni organizzate per il Centenario della nascita dell’artista sidernese, Giuseppe Correale, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con la dicitura: “Chiusura celebrazioni centenario della nascita di Giuseppe Correale 1925-2025 – 4.5.2026 – 89048 Siderno Marina 1 (RC)”. L’annullo, richiesto dall’associazione culturale “Giuseppe Correale”, sarà disponibile per tutti i collezionisti dalle ore 17,00 alle 19,30 di lunedì 4 maggio, presso la postazione di Poste Italiane che verrà allestita all’interno della sala del Consiglio comunale di Siderno, presso il Palazzo municipale di piazza Vittorio Veneto. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.