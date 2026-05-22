Sicilia: turista tedesca colta da un grave malore lungo il sentiero degli Zingari, sul posto il soccorso alpino | FOTO

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio dal Nucleo di Vigilanza della Riserva dello Zingaro e dalla centrale operativa del 118 di Palermo per soccorrere una turista tedesca colta da un grave malore lungo il sentiero, nei pressi del Museo dell’Intreccio Mediterraneo. La donna, che presentava un importante trauma cranico ed evidenti condizioni di debilitazione, necessitava di un intervento sanitario urgente in un’area particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile con mezzi

ordinari. Una volta attivato, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha richiesto supporto all’Aeronautica Militare, intervenuta con un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo, decollato da

Trapani-Birgi, per consentire un tempestivo recupero.

Dopo aver individuato la posizione, i soccorritori hanno raggiunto l’infortunata prestando le prime cure, provvedendo al recupero mediante verricello ed al successivo trasferimento presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove è stata affidata all’ambulanza del 118.