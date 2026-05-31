Sicilia: studente di 12 anni tenta di accoltellare il professore: la Procura per i minori indaga sull’ipotesi di istigazione

La Procura per i minori di Palermo ha aperto un fascicolo, al momento ancora a carico di ignoti, per fare luce sul grave episodio avvenuto venerdì in una scuola del Trapanese, dove un ragazzino di 12 anni ha tentato di accoltellare l’insegnante di Tecnologia. La notizia più rilevante, al centro dell’attività investigativa, riguarda l’ipotesi che qualcuno possa aver istigato il minore a compiere il gesto. Gli inquirenti stanno infatti cercando di capire se l’aggressione sia maturata esclusivamente nella volontà del dodicenne oppure se attorno a lui vi siano stati contatti, incoraggiamenti, pressioni o dinamiche digitali capaci di influenzarne il comportamento. L’apertura del fascicolo rappresenta un passaggio delicato e importante, perché sposta l’attenzione non soltanto sull’atto compiuto all’interno della scuola, ma anche su ciò che potrebbe essere accaduto prima, soprattutto negli ambienti social frequentati dallo studente.

Al vaglio il profilo TikTok dello studente prima dell’aggressione

Uno degli elementi principali su cui si concentrano gli accertamenti riguarda il profilo TikTok dello studente. Secondo quanto emerso, nei giorni precedenti all’aggressione il ragazzino avrebbe fatto intendere la volontà di compiere un gesto clamoroso.

Proprio questa attività sui social è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno analizzando contenuti, interazioni e commenti per ricostruire il clima digitale in cui sarebbe maturata la decisione del dodicenne. La presenza di segnali precedenti all’episodio potrebbe rivelarsi decisiva per comprendere se il gesto sia stato annunciato, seguito o persino incoraggiato da altri utenti.

L’indagine sul profilo TikTok assume quindi un ruolo centrale. Non si tratta soltanto di verificare cosa abbia pubblicato il ragazzo, ma anche di capire chi abbia letto quei contenuti, chi abbia interagito con lui e quale consapevolezza avessero i follower rispetto a ciò che il minore avrebbe voluto fare.

I commenti dei follower e l’ipotesi che alcuni sapessero del gesto

Dalla lettura di alcuni commenti emergerebbe un dato particolarmente significativo: diversi follower dello studente avrebbero saputo cosa il ragazzino avesse in mente. Questo elemento è ora uno dei punti più delicati dell’inchiesta, perché potrebbe contribuire a chiarire se attorno al dodicenne si fosse creato un contesto di attenzione, aspettativa o possibile spinta verso l’azione.

Alcuni utenti, secondo quanto riportato, avrebbero chiesto al ragazzo come avrebbe realizzato il video dell’“impresa”. Il termine, contenuto nel quadro degli accertamenti, restituisce la possibile dimensione spettacolare e digitale che l’episodio avrebbe potuto assumere.

Il ragazzino avrebbe descritto esattamente quanto poi accaduto, spiegando che avrebbe usato il cellulare attaccato a un caschetto. Un particolare che rafforza l’attenzione degli inquirenti sulla possibile premeditazione del gesto e sull’intenzione di documentarlo attraverso un video.

La possibile diretta Telegram e il ruolo degli ambienti digitali

Un altro aspetto al centro delle verifiche riguarda la possibilità che il filmato sia stato trasmesso in una diretta Telegram. Anche questo elemento, se confermato dagli accertamenti, potrebbe avere un peso rilevante nella ricostruzione della vicenda.

La possibile trasmissione dell’aggressione in diretta aprirebbe infatti interrogativi ulteriori sul ruolo degli ambienti digitali, sulla presenza di eventuali spettatori e sulla responsabilità di chi, pur avendo colto segnali di pericolo, non avrebbe impedito o segnalato quanto stava per accadere.

Gli investigatori dovranno stabilire se il progetto del ragazzino fosse conosciuto da altri utenti e se qualcuno possa averlo sostenuto, incoraggiato o spinto a passare all’azione. È proprio in questa direzione che si inserisce il fascicolo aperto dalla Procura per i minori di Palermo a carico di ignoti.

Le similitudini con l’aggressione alla docente nel Bergamasco

Le indagini non si fermano al caso del Trapanese. Le tante similitudini con l’aggressione alla docente della provincia di Bergamo, avvenuta lo scorso marzo, hanno spinto i magistrati a indagare anche su eventuali collegamenti tra i due gesti.

Il riferimento è all’episodio in cui una professoressa era stata accoltellata da uno studente. La somiglianza tra le due vicende, soprattutto per il contesto scolastico e per la giovane età dei protagonisti, ha portato gli inquirenti ad ampliare il raggio degli accertamenti.

Al momento, l’obiettivo è verificare se si tratti di due episodi autonomi o se vi siano punti di contatto, anche solo negli spazi virtuali frequentati dai minori. La pista degli eventuali collegamenti digitali resta dunque uno degli aspetti più rilevanti dell’inchiesta.

Una vicenda che riaccende l’allarme sulla sicurezza a scuola e sui social

Il caso del ragazzino trapanese di 12 anni riapre con forza il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sull’uso dei social network da parte dei minori. L’aggressione all’insegnante di Tecnologia non viene valutata soltanto come un fatto isolato, ma come un episodio che impone una riflessione più ampia sul rapporto tra adolescenti, piattaforme digitali, emulazione e spettacolarizzazione della violenza.

Il fatto che il gesto potesse essere stato anticipato online, discusso nei commenti e forse pensato anche per essere ripreso o trasmesso, rende la vicenda particolarmente grave. Le indagini dovranno chiarire se vi siano responsabilità esterne, ma il quadro già emerso mostra quanto sia cruciale monitorare i segnali di disagio e di rischio che possono manifestarsi negli ambienti digitali.

La Procura per i minori di Palermo prosegue dunque gli accertamenti per stabilire se qualcuno abbia avuto un ruolo nell’istigare il dodicenne. Al centro dell’inchiesta restano il profilo TikTok dello studente, i commenti dei follower, la possibile diretta Telegram e le analogie con il caso della docente accoltellata nel Bergamasco. Una vicenda complessa, che coinvolge scuola, giustizia minorile e mondo social, e che ora attende risposte dagli sviluppi investigativi.