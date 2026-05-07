Sicilia, Sonia Alfano lascia Azione: “abbandonate battaglie fondamentali”

Sonia Alfano lascia Azione il partito di Carlo Calenda. “Era un passaggio necessario, chiudo un capitolo fondamentale della mia vita, un momento che avrei voluto condividere prima con Carlo Calenda, ma che non mi ha neanche risposto al telefono”, evidenzia Alfano. “Non ho più visto nel partito quei valori e quella linearità che ci avevano convinto ad aderire. Sono state abbandonate battaglie fondamentali che avevano alimentato speranze ed entusiasmo. Sono lusingata dai numerosi contatti ricevuti in queste ore da tanti partiti, segnali che testimoniano la validità del lavoro svolto”, evidenzia Alfano.

“Tuttavia, questo è per me e per il mio gruppo il tempo della riflessione. Valuteremo i prossimi passi con la serietà che ci ha sempre contraddistinto”, conclude Alfano.