Sicilia, Sonia Alfano aderisce a Controcorrente

Una giornata di emozioni per i tesserati di Controcorrente che si sono riuniti ieri (domenica 10 maggio), al Palacongressi che in vista del voto delle amministrative ha incontrato tutti i candidati a sindaco partendo da Agrigento fino ad arrivare a Ribera ma passando per Milazzo, Raffadali, Enna, Polizzi Generosa, Bronte e San Giovanni La Punta. “Ad Agrigento – ha detto il deputato regionale, Ismaele La Vardera – il movimento è riuscito ad aggregare oltre 700 persone, in una domenica pomeriggio di maggio. La comunità di Controcorrente è forte, unita e pronta a sostenere ogni candidato sindaco. Siamo una famiglia e, insieme, cambieremo questa terra”.

E non è stato solo un momento di confronto, ma anche di nuovi ingressi come quello di Sonia Alfano, ex parlamentare europea e presidente della commissione antimafia europea che, dopo aver lasciato Azione, passa ufficialmente in Controcorrente.“Ho sostenuto Ismaele – ha continuato Sonia Alfano – sin da subito, per le sue battaglie e per la sua coerenza politica. Ricordo ancora quando Carlo Calenda prima si è aggregato a una battaglia perché la pensava mediatica e poi ha preso le distanze per affidare il partito in Sicilia a gente vicina a Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro, persone che Calenda attaccava costantemente. Ecco, questa non è coerenza. Non ho chiesto nulla a Controcorrente, solo di darmi la possibilità di fare politica nel senso più nobile del termine e non vedo l’ora di dare il mio contributi a questa bellissima comunità”.

Al Palacongressi è stato ufficializzato anche l’ingresso dei consiglieri palermitani Ugo Forello e Giulia Argiroffi

Sonia Alfano, però, non è stata l’unica sorpresa, ma al Palacongressi è stato ufficializzato anche l’ingresso dei consiglieri palermitani Ugo Forello e Giulia Argiroffi, entrando di fatto anche al consiglio comunale del capoluogo siciliano, con la costituzione del gruppo consiliare. “Un percorso – hanno affermato i consiglieri – che finalmente trova un punto di convergenza. Da dieci anni svolgiamo il nostro ruolo all’interno del consiglio comunale di Palermo e la nostra adesione in Controcorrente nasce dalla convinzione di poter contribuire alla costruzione di una proposta forte e credibile per la Sicilia e per Palermo. Abbiamo anche costituito il gruppo consiliare perché la nostra città a bisogno dei una nuova stagione politica fatta di coraggio, competenza e partecipazione”. E proprio su questi due nuovi ingressi, anche La Vardera ha annunciato a sorpresa che si costituirà il gruppo consiliare al consiglio comunale di Palermo.

“Il capoluogo siciliano – ha precisato il fondatore di Controcorrente – avrà anche il suo gruppo consiliare, testa a Palermo e ad Agrigento. Da qui inizia la vera liberazione per tutta l’Isola”. In buona sostanza, a distanza di tre mesi dall’anniversario di Controcorrente, la squadra si è allargata decidendo di partecipare anche a delle elezioni amministrative, come quella di Agrigento, che ha permesso al movimento di riunire tutto il campolargo (l’unico comune siciliano dove va totalmente unito) intorno alla candidatura di Michele Sodano.

“I sondaggi – ha concluso il candidato sindaco di Agrigento – ci danno vincenti. La città, dopo anni di disastri politici, sente l’esigenza di un grande cambiamento. Noi abbiamo un programma innovativo, che pensa ai più deboli e che soprattutto vuole trasformare questa città basandoci sui migliori modelli europei. Ismaele ha creduto in me sin da subito e io non posso che esserne fiero, il nostro risultato qui ci permetterà di fare un’ulteriore passo verso la liberazione della Sicilia, con Ismaele La Vardera presidente della regione”.