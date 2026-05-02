Sicilia: sequestrati 17 chili di ecstasy, due arrestati

Ammonta a 17 chili di pillole di ecstasy, per un valore stimato di circa 780mila euro, il bilancio di un’operazione antidroga eseguita a Marsala dalla squadra mobile di Trapani, con il supporto del Servizio centrale operativo e della Sisco di Palermo. L’intervento ha portato all’arresto di due persone. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un cittadino italiano di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto e minacce, era stato notato più volte mentre entrava nell’abitazione di una donna, situata nel centro storico di Marsala, per poi uscirne con buste voluminose.

Nel giorno dell’arresto, l’uomo è stato raggiunto in strada dalla donna, anche lei di origini tunisine, che aveva con sé alcune buste. A quel punto i due sono stati fermati dagli agenti. Durante il controllo, la polizia ha trovato oltre 26mila pillole, tra pasticche azzurre e rosa, oltre a polvere di ecstasy di colore rosa.