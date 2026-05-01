Sicilia, Schifani: “occupazione sull’Isola cresciuta più del doppio del centro Nord”

“Nel giorno della Festa dei lavoratori giungono ottimi dati da Svimez, associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno sul lavoro in Sicilia. Nel quadriennio 2021/2024 l’occupazione è cresciuta del 13,5%, con un tasso superiore a quello del Mezzogiorno (+8,1%) e più del doppio di quello delle regioni del Centro nord (+6,1%). Nel periodo considerato sono stati creati 174.171 nuovi posti di lavoro”. Lo scrive sui social il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

“La Regione siciliana celebra il Primo maggio riconoscendo il valore del lavoro come fondamento della dignità, della libertà e della crescita della comunità. Un impegno quotidiano per promuovere diritti, sicurezza e opportunità, sostenendo lavoratrici e lavoratori in ogni settore. Perché il lavoro non è solo produzione, ma identità, partecipazione e futuro”, puntualizza del governatore.