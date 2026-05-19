Sicilia, l’Antimafia redige la lista degli “impresentabili” alle elezioni comunali | NOMI

Sono svariati gli “impresentabili” alle prossime elezioni comunali del prossimo 24 e 25 maggio. È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia. L’elenco è stato letto in commissione dal presidente Chiara Colosimo. Tra i nomi in elenco anche il candidato sindaco per il comune di Agrigento, Luigi Gentile, Alfio Pillera, candidato sindaco per il Comune di Randazzo, in provincia di Catania, Gianluca Giuseppe Anzalone, altro candidato alla carica di sindaco a Randazzo; Concetta Carla Luisa Foti, sempre candidato sindaco a Randazzo.