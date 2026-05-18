Sicilia, Donzelli: “al fianco di Schifani, il nostro obiettivo è governare bene”

“L’obiettivo è andare al voto in Sicilia a scadenza naturale. Per nostro carattere e per storia di Fratelli d’Italia non stiamo mai a governicchiare e il nostro obiettivo è governare bene. Quindi condividiamo perfettamente la provocazione del nostro capogruppo all’Assemblea regionale, quindi è necessario dare un segnale chiaro ai cittadini che ci stiamo occupando di loro e non di altro”. Lo afferma il responsabile dell’organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, a Carini a sostegno del candidato sindaco del centrodestra alle amministrative di fine maggio, Rossella Covello.

“Da questo punto di vista FdI è netta e schieratissima in sostegno del presidente Renato Schifani ma al governo vero del territorio”, conclude Donzelli.