Sicilia, De Luca rilancia sul campo largo: “ha ragione Catanzaro, senza Sud chiama Nord sarà un camposanto”

Cateno De Luca, in una diretta social, interviene nel dibattito sul campo largo in Sicilia e lo fa con una dichiarazione destinata ad alimentare il confronto tra le forze politiche dell’area alternativa al centrodestra. Al centro del suo intervento c’è il ruolo di Sud chiama Nord, movimento che De Luca considera determinante nella costruzione di qualsiasi progetto politico regionale. La notizia più rilevante, richiamato dallo stesso De Luca, del peso politico di Sud chiama Nord all’interno dello scenario siciliano. Il leader del movimento ringrazia infatti Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico al Parlamento Siciliano, per una valutazione che mette direttamente in discussione la possibilità di costruire un’alleanza ampia senza il coinvolgimento della formazione deluchiana.

La dichiarazione di De Luca sul campo largo

La presa di posizione è affidata a una frase netta, che De Luca riporta in modo diretto e che sintetizza il significato politico del suo intervento. Cateno De Luca dichiara: “ringrazio Michele Catanzaro, capogruppo del Pd al Parlamento Siciliano, per aver sottolineato che il campo largo, in Sicilia, senza Sud chiama Nord sarà un camposanto”.