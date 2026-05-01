Sicilia, consegnati i lavori per ripristinare la piena funzionalità del porto di Marinella di Selinunte

Sono stati consegnati i lavori per ripristinare la piena funzionalità del porto di Marinella di Selinunte, nel territorio di Castelvetrano, nel Trapanese. L’intervento è finalizzato ad eliminare i depositi di posidonia, che negli ultimi mesi hanno causato un insabbiamento dell’approdo limitandone fortemente l’operatività e creando notevoli disagi alla marineria locale, ai pescatori e ai diportisti. L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, dopo aver individuato le risorse necessarie dal bilancio regionale per un importo complessivo di 526 mila euro e completato le analisi sul materiale di deposito, ha affidato gli interventi di rimozione e trasporto a discarica della posidonia abbancata al porto alla ditta Cogis Srl di Maletto, che si è aggiudicata i lavori con ribasso a base d’asta del 9,87%. Gli interventi dovranno essere ultimati in circa due mesi.

“Abbiamo mantenuto l’impegno assunto con il territorio e con gli operatori del porto di Marinella di Selinunte – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò –. Dopo aver reperito le risorse necessarie e concluso tutte le verifiche tecniche indispensabili, oggi possiamo finalmente avviare un intervento atteso e fondamentale. Restituire piena funzionalità al porto significa sostenere concretamente la marineria locale, tutelare il lavoro dei pescatori e garantire un’infrastruttura strategica per l’economia e il turismo dell’intera area. La Regione continua a dimostrare attenzione e capacità di intervento su opere essenziali per lo sviluppo dei territori”.