Sicilia, 800 mila euro per la rete dei Comuni virtuosi

Sicilia: un finanziamento da 800.000 euro per quelle amministrazioni locali che hanno saputo distinguersi per progettualità legate alla gestione del territorio

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Un finanziamento da 800.000 euro per quelle amministrazioni locali che hanno saputo distinguersi per progettualità legate alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, al risanamento economico e a nuovi stili di vita. È quanto prevede il decreto firmato dall’assessore alle Autonomie locali e funzione pubblica Elisa Ingala, che destina queste risorse a nove enti siciliani aderenti all’Associazione nazionale dei comuni virtuosi, la rete che riunisce le realtà locali italiane impegnate in pratiche di amministrazione sostenibile e responsabile.

I beneficiari sono: Aci Bonaccorsi (Ct), Collesano (Pa), Lampedusa e Linosa (Ag), Regalbuto e Troina (En), Santa Teresa di Riva (Me), Ferla, Melilli e Solarino (Sr). Riceveranno le risorse in proporzione alla popolazione residente, nell’ambito dei trasferimenti regionali così come previsto dalla legge finanziaria 2026.

Alcune di queste realtà hanno già conquistato riconoscimenti nazionali: Troina nel 2020 per il suo modello amministrativo, la gestione del territorio, il risanamento delle casse comunali e la lotta contro il racket e Aci Bonaccorsi nel 2022 per la gestione virtuosa del territorio e progetti di inclusione sociale. Le risorse, secondo i programmi dell’Associazione, andranno a sostenere progettualità e interventi in linea con i valori che da sempre contraddistinguono i comuni virtuosi della rete: efficienza energetica, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile e cura del territorio. Con l’obiettivo, in particolare, di favorire sinergie tra comunità limitrofe e trasformare il riconoscimento regionale in un’opportunità di progettazione condivisa tra i territori.

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