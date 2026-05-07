Si scaldano i motori: tutto pronto per l’evento dell’anno, la 24 Ore di Messina

Il conto alla rovescia è ormai iniziato per la settima edizione della 24H Endurance di Messina, evento di punta nel mondo del karting, che si svolgerà sabato 9 e domenica 10 maggio al Kartodromo di Messina. Organizzata dal Karting Club Messina, la gara rappresenta una delle tappe più prestigiose del Campionato WEK 2026 e richiama squadre da tutta Italia e dall’estero, per una competizione lunga 24 ore di pura adrenalina. La sfida vedrà protagonisti piloti che si alterneranno alla guida, mentre i team manager lavoreranno senza sosta per coordinare ogni fase della gara. Il tutto si svolgerà tra giorno e notte, con il circuito di via Ayrton Senna a Messina, adiacente allo stadio “Franco Scoglio”, che offrirà uno spettacolo senza pari.

Le squadre, composte da 3 a 8 piloti, si sfideranno nelle categorie F1 e F2. Tra i partecipanti spicca la presenza di PF Racing, team tedesco trionfatore della scorsa edizione, ma anche di nomi importanti come Pista del Sole D&S, CKC Official, Gattopardo, Kairos Team e X Race proveniente dal Lazio. La F2 vedrà invece scendere in pista squadre internazionali come Turbo Racing dal Belgio e Mosaiko ABR Team Verona, oltre a numerosi altri team italiani.

Venerdì 8 maggio, dalle 16 alle 21, si svolgeranno le prove libere sul circuito, mentre sabato 9 maggio, il programma prenderà il via alle 10.30 con una sessione di prove libere di 50 minuti per tutti i team. Alle 11.20 inizieranno le qualifiche, seguite dalla Superpole e dalla definizione della griglia di partenza. La gara vera e propria avrà inizio alle 12.30, con la partenza in stile Le Mans. La competizione si contraddistingue per il regolamento tecnico, che prevede cambi kart obbligatori nei quick change e una fase di technical change dalle 13 ore di gara, durante la quale verranno sostituiti gli pneumatici. Ogni pilota dovrà rispettare il limite di 65 minuti di guida, con l’eccezione dell’ultimo stint.

Domenica 10 maggio, alle 12.30, si concluderà la gara con la bandiera a scacchi e la proclamazione dei vincitori. Al termine dell’evento, sarà celebrata la cerimonia di premiazione, con riconoscimenti speciali per la pole position, il best lap assoluto, il quick change più veloce e il fair play. Il nome di Dammuso Dad&Son figura nell’albo d’oro della manifestazione con tre vittorie (2021, 2022 e 2024), mentre il successo dello scorso anno è andato a PF Racing, seguito da Gattopardo e Dammuso Dad&Son. Il countdown per questa emozionante sfida è ormai giunto al termine e l’attesa per la settima edizione della 24H Endurance di Messina è alle stelle.