Si chiude la stagione del Cosenza: il club ringrazia tutti dopo il clamoroso tonfo. E sui nuovi acquirenti…

Il Cosenza Calcio saluta la stagione con orgoglio e gratitudine, nonostante il risultato negativo dei playoff. I rossoblù sono stati sconfitti 1-5 dal Casarano al Marulla, ma l’eliminazione non cancella il lavoro e l’impegno profuso durante tutta la stagione. La società ha voluto esprimere un pubblico ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al percorso intrapreso, in una stagione di campionato difficile. “Un immenso grazie va ai calciatori. Ogni uomo della rosa ha dato il massimo fino all’ultimo minuto. Hanno indossato la maglia con passione e senso di appartenenza, rappresentando la città con dignità in ogni partita”, ha dichiarato la società. Un ringraziamento speciale anche al mister Antonio Buscé, che ha guidato il gruppo con competenza, dedizione e grande professionalità: “Le sue scelte e il suo lavoro quotidiano hanno permesso alla squadra di competere ad alti livelli”.

Il direttore sportivo Domenico Roma è stato un altro protagonista fondamentale, con la società che ha sottolineato come “il suo operato sul mercato e nella gestione quotidiana ha costruito un team competitivo e coeso. La sua visione è stata fondamentale per il progetto”. Un grazie è stato rivolto anche a tutto lo staff tecnico e medico: “Preparatori atletici, medici, fisioterapisti, analisti, magazzinieri e collaboratori: un bouquet di professionisti che lavora nell’ombra con serietà e competenza. Il loro impegno è stato prezioso”.

Il Cosenza Calcio ha voluto mettere in evidenza anche lo spirito di squadra che ha caratterizzato la stagione: “Questo spogliatoio ha dimostrato che, uniti, si possono superare ostacoli e raggiungere traguardi importanti. Lo spirito di squadra è stato l’arma in più in una stagione intensa.” I numeri parlano chiaro: 19 vittorie conquistate sul campo e un gran lavoro svolto durante tutto l’anno. La squadra ha mostrato “carattere, crescita e voglia di migliorarsi”, e il percorso compiuto ha “gettato basi solide per il futuro della compagine”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche ai tifosi, sia quelli che hanno sostenuto la squadra al San Vito Marulla sia quelli che hanno mostrato affetto lontano da casa: “Siamo grati al pubblico del San Vito Marulla che è rimasto al fianco dei ragazzi sostenendoli in casa e ai tifosi che hanno mostrato l’attaccamento alla maglia rossoblù mostrandosi sempre presenti sugli spalti in trasferta”.

Nonostante la delusione per la sconfitta, la società guarda al futuro con fiducia. “La sconfitta è amara, ma sarà il punto di partenza per nuove prospettive. La società crede fermamente nel proprio potenziale ed è consapevole di aver gettato negli anni basi solide. In un momento complesso per il club, guarda al domani con fiducia e responsabilità, confermando l’apertura a nuovi progetti”.

La proprietà ha anche espresso interesse per le manifestazioni di disponibilità da parte di potenziali nuovi acquirenti, dichiarando: “Osserviamo con interesse le manifestazioni di disponibilità da parte di potenziali nuovi acquirenti seri e motivati. Nel frattempo, in attesa che vengano formalizzate nei termini di legge le ostentate offerte di acquisto, necessariamente si dovrà andare avanti con il massimo impegno, nel rispetto dell’intera città”.