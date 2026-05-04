Shorinji Kempo, lo Stretto protagonista: successo per l’Embukai Interregionale 2026

Il Palazzetto dello Sport di Montepiselli si è confermato ancora una volta il cuore pulsante delle arti marziali nel Meridione. Nella giornata di ieri, domenica 3 maggio 2026, l’impianto messinese ha ospitato le finali dell’Embukai Interregionale di Shorinji Kempo, l’appuntamento più atteso della stagione che mette in risalto l’arte del combattimento in coppia prestabilito. L’evento, che rappresenta una delle colonne portanti della Disciplina insieme al Tandoku (forme singole) e al Randori (combattimento libero), è stato il culmine di un intenso percorso sportivo ed educativo durato un intero anno.

La riuscita della manifestazione è stata garantita dall’eccellente coordinamento del Gruppo Sud Italia della F.I.S.K. (Federazione Italiana Shorinji Kempo), con il patrocinio dell’AICS Messina. Sui tre tatami allestiti per l’occasione, circa 150 Kenshi (atleti) si sono alternati in prove di altissimo livello tecnico sotto l’occhio vigile della commissione arbitrale.

La competizione ha visto una partecipazione corale dei Branch siciliani e calabresi, rappresentando le realtà di: Messina, Messina Nord, Calispera, Messina Est, Soprano, Tremestieri, Duomo, Riviera Nord, Camaro, Villa San Giovanni, Reggio Calabria e del gruppo aggregato di Messina Centro.

Oltre alle categorie classiche suddivise per età (bambini, adulti e over), a catturare l’interesse e l’entusiasmo del folto pubblico è stata la categoria “Gruppi Famiglia”. Questa iniziativa, che vede genitori e figli scendere sul tatami insieme, incarna perfettamente lo spirito dello Shorinji Kempo: unire le generazioni attraverso il rispetto, la collaborazione e la crescita reciproca.

Con la conclusione di questo Embukai Interregionale, cala il sipario sull’attività strettamente agonistica del calendario 2025/2026. Tuttavia, il cammino dei praticanti del Gruppo Sud Italia non si ferma qui.

Il prossimo mese di giugno sarà infatti cruciale per la crescita tecnica degli atleti con due appuntamenti di rilievo:

Il Seminario Interregionale: un momento di approfondimento tecnico e filosofico. Esami di grado: la sessione di passaggio di cintura che verificherà i progressi compiuti sul tatami durante l’anno.

Queste iniziative confermano l’impegno costante della F.I.S.K. nella divulgazione di una disciplina che non è solo difesa personale, ma un vero e proprio stile di vita volto al miglioramento dell’individuo nella società.