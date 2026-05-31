Sgominata rete di droga tra Sicilia e Calabria: sei arresti e maxi sequestro di 25 chili di stupefacenti | NOMI

Operazione antidroga tra la Sicilia e la Calabria dei carabinieri della compagnia di Palagonia e dei comandi provinciali di Catania e Reggio Calabria che hanno arrestato sei persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Nei loro confronti, come riporta ANSA, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip etneo su richiesta della locale Dda. Contestualmente, nei confronti di altri 19 indagati, la Procura di Catania ha emesso un ‘avviso di conclusione delle indagini preliminari per traffico di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa, i sei arrestati avrebbero gestito un’associazione un traffico di cocaina, hashish e marijuana provenienti dalla Calabria e destinate ad alimentare i mercati dello spaccio a Palagonia, Ramacca, Scordia, Caltagirone e Gela, con l’obiettivo di acquisire il controllo del mercato degli stupefacenti in queste aree.

Tra gli arrestati c’è anche Antonino Apa, 49 anni, residente a Rosarno (RC), imparentato con esponenti della cosca Pesce di Rosarno ma ritenuto appartenente alla ‘ndrina Bellocco, che avrebbe garantito la stabile fornitura di ingenti quantitativi di cocaina. Dalle indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia e condotte dalla compagnia carabinieri di Palagonia tra il 2023 e il 2024, hanno consentito di ricostruire la struttura dell’organizzazione, i ruoli dei singoli associati e le modalità di approvvigionamento, trasporto e distribuzione della droga che veniva venduta “all’ingrosso” a pusher e a gruppi criminali.

Dall’inchiesta, come riporta ANSA, sono emerse anche estorsioni finalizzate al recupero dei crediti, per droga non pagata, con minacce e violenze nei confronti degli acquirenti ‘morosi’. Duranti le fasi delle indagini, avviate nel 2023, i carabinieri hanno arrestato in arresto in flagranza 11 persone e sequestrato due chilogrammi di cocaina, 21 chilogrammi di marijuana e più di 2 chilogrammi di hashish e una pistola con matricola abrasa. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari personali, è stata data esecuzione anche a sequestri preventivi di beni per 163 mila euro. Oltre ad Arpa sono stati arrestati Filippo Brancato, 57 anni, Salvatore Brancato, 36 anni, Angelo Criscione, 28 anni, Francesco Antonio Gulizia, di 45 anni, e Giuseppe Pillirone, 41 anni.