Settingiano, omologato il primo campo di tiro con l’arco in Calabria idoneo per i 70 ml.

Dopo un percorso durato 4 anni che ha visto coinvolti vari soggetti sportivi, Settingiano ha il primo campo di tiro con l’arco omologato dalla Federazione Italiana di Tiro con l’arco. Soddisfatto il Vice Presidente Poerio Piterà Edaordo “ abbiamo avuto l’omologazione del nostro campo di tiro, grazie anche al supporto del consigliere Alessandro Albanese che ha redatto l’omologazione dello stesso. Un percorso che ci ha portato a creare una eccellenza sportiva in Calabria, infatti è l’unica struttura a 70 mt completa di servizi e locali di supporto. Omologazione ottenuta anche grazie anche al contributo pro quota della Fitarco”.

“Nella gara inaugurale i nostri ragazzi hanno ben figurato con Poerio Piterà Anastasia, Poerio Piterà Alessandro, Sgotto Sofia che hanno conquistato la medaglia d’oro, Serafino Valentino e Fabio Ludovica un argento e il nostro socio Francesco Poerio Piterà che milita nella Cam Arcieri Monica che conquista un oro nel Ricurvo Maschile. Vorremmo ringraziare Maurizio Sgotto e Sabrina Gulia per il supporto e l’aiuto”. I saluti sono arrivati del Presidente Giuseppe Messina assente per motivi personali e dal sindaco di Settingiano Antonello Formica che si è detto “felice di accogliere a Settingiano atleti provenienti da tutta regione per queste manifestazioni. Un grazie a Vittorio Frangilli GILLO Gold Medal per le attrezzature e alla collaborazione per i materiali a Disport Nicola Dissegna”.

Il campo di Tiro Due Mari quindi si propone come eccellenza nelle strutture sportive Calabresi, infatti con l’omologazione avvenuta dopo un lungo iter amministrativo è sportivo, che nel corso degli anni ha visto prima l’omologazione dello stesso a 30 e 50 mt si è concluso con la realizzazione di opere per la sicurezza che hanno permesso l’omologazione dello stesso anche alla distanza olimpica dei 70 ml.

Il Vice Presidente Poerio Piterà Edoardo aggiunge “ancora dobbiamo fare altre finiture e miglioramenti alla struttura, vogliamo rendere il sito oltre che completamente funzionale in tutti i suoi spazi in un luogo di ritrovo per l’arcieria Calabrese. Il sindaco e l’amministrazione di Settingiano sicuramente ci saranno di supporto per creare anche un indotto economico – sportivo con l’organizzazione di eventi di un certo livello. Sicuramente il percorso ancora sarà lungo ma confidiamo nella collaborazione di tutti affinché Settingiano e il campo di tiro due mari siano considerati un eccellenza sportiva – strutturale in tutto il sud Italia”. Ora il prossimo appuntamento il 17 Maggio con il secondo trofeo città di Settingiano