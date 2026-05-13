Settimana della Bonifica, il Consorzio della Calabria presenta il progetto dedicato all’acqua e agli studenti

Un percorso istituzionale, divulgativo e formativo per promuovere una nuova cultura dell’acqua, coinvolgendo scuole, Regione Calabria e Ufficio Scolastico regionale. È l’iniziativa promossa dal Consorzio di Bonifica della Calabria nell’ambito della 26ª edizione della “Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione”, promossa da ANBI e dedicata al tema “L’Acqua coltiva la Pace”. L’edizione regionale dell’iniziativa è inoltre dedicata al ricordo dell’ingegnere Nicola Perrone, prematuramente scomparso il 26 maggio 2025.

Il progetto sarà presentato ufficialmente martedì 19 maggio 2026, alle ore 10:00, presso la sede centrale del Consorzio di Bonifica della Calabria, a Catanzaro, in via Veraldi 12, nel corso di un incontro istituzionale e conferenza stampa. Durante l’incontro saranno dettagliate le attività programmate che, attraverso il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico regionale e della Regione Calabria, stanno strutturandosi con la formazione di alcuni Istituti Agrari di tutte le province della regione.

Il percorso prevede visite guidate presso impianti e infrastrutture consortili, con incontri divulgativi e formativi insieme a tecnici, operatori e amministratori del Consorzio. Gli studenti saranno inoltre coinvolti nella predisposizione di elaborati sul tema dell’acqua, della tutela del territorio e della sostenibilità ambientale, con una borsa di studi “Nicola Perrone” prodromica a percorsi di orientamento e futura collaborazione formativa mediante stage.

Alla conferenza stampa è prevista l’autorevole presenza della Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Dottoressa Loredana Giannicola; della Assessore Regionale alla Istruzione, sport e politiche per i giovani, Dottoressa Eulalia Micheli; della Presidente della Sesta Commissione del Consiglio Regionale, Dottoressa Elisabetta Santoianni; e dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, Avvocato Gianluca Gallo. Assieme ai dirigenti scolastici, ai docenti e alle rappresentanze degli studenti, sarà presentato alla famiglia del compianto collega il percorso strutturale che coniuga formazione e conoscenza per promuovere una nuova cultura dell’acqua fondata sulla sostenibilità, sulla prevenzione e sulla responsabilità collettiva.

Il calendario delle attività

Il programma della prima fase di partecipazione prevede una serie di visite e incontri formativi negli impianti e nelle infrastrutture del Consorzio.

Il 12 maggio, presso l’Invaso dell’Angitola, Diga Monte Marello, in provincia di Vibo Valentia, è prevista la visita degli studenti dell’Istituto IPSEOA Gagliardi IIS De Filippis Prestia di Vibo Valentia.

Il 14 maggio, al Torrino Pizometrico ed Opera Presa Sellia, in provincia di Catanzaro, si terrà la visita degli studenti dell’Istituto “Vittorio Emanuele II – Bruno Chimirri” di Catanzaro, che riceveranno in Istituto amministratori, tecnici e operatori di CB Calabria il precedente 13 maggio.

Il 23 maggio, alla Diga Farneto del Principe Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, parteciperanno gli studenti dell’Istituto ITI-IPA-ITA E. Majorana di Rossano Corigliano.

Il 18 maggio, alla vasca di Calusia, situata tra Cotronei e Caccuri, in provincia di Crotone, è prevista la visita degli studenti dell’Istituto di Scuola Secondaria di secondo grado I.I.S Polo Cutro, che prima riceveranno in Istituto amministratori, tecnici e operatori di CB Calabria il precedente 14 maggio.

Il 27 maggio, alla Diga del Metramo, o Castagnara, situata tra Galatro e San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, parteciperanno gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Raffaele Piria di Rosarno.

Al termine di questa prima fase saranno assegnate le borse di studio “Nicola Perrone” agli elaborati realizzati dagli studenti, prima dell’avvio, da settembre prossimo, degli stage in favore dei neo diplomati.

“Care ragazze, cari ragazzi,

questa visita alle dighe e alle infrastrutture strategiche del Consorzio non è soltanto un’occasione per conoscere opere importanti del nostro territorio. È, soprattutto, un invito a guardare con occhi nuovi il valore dell’acqua, del lavoro e dell’impegno quotidiano che rende possibile il futuro di una comunità.

Dietro ogni diga, ogni canale, ogni impianto che oggi vedrete, ci sono studio, sacrificio, competenza e passione. Ci sono donne e uomini che hanno dedicato la propria vita a costruire, migliorare e custodire un patrimonio essenziale per l’agricoltura, per l’ambiente e per la vita di tutti noi.

In questa Settimana della Bonifica vogliamo ricordare con riconoscenza l’ingegnere Nicola Perrone, figura di grande valore umano e professionale, che ha seguito i principali lavori della diga Sant’Anna contribuendo in modo determinante al raggiungimento della sua massima capacità. Il suo esempio ci ricorda che il lavoro svolto con serietà e responsabilità lascia tracce concrete nel tempo e diventa un bene per l’intera collettività.

L’acqua è una risorsa preziosa e non illimitata. Per questo richiede attenzione, rispetto e una gestione intelligente, fondata sulle buone pratiche, sull’innovazione e sulla consapevolezza che ogni spreco oggi pesa sul domani delle nuove generazioni. Custodire l’acqua significa custodire il territorio, l’agricoltura, l’ambiente e il futuro stesso delle nostre comunità.

Il Consorzio non è soltanto un Ente che gestisce opere pubbliche e risorse irrigue. È una realtà viva, fatta di professionalità tecniche, amministrative e operative, che ogni giorno lavora per il bene del territorio. E può rappresentare, per molti di voi, anche una prospettiva concreta di crescita e di lavoro.

La Calabria ha bisogno delle energie, delle competenze e delle idee dei suoi giovani. Ha bisogno di ragazze e ragazzi che scelgano di restare, di credere nella propria terra e di contribuire con passione e competenza al suo sviluppo.

A voi il compito di osservare, fare domande, essere curiosi. Perché il futuro nasce anche così: dalla conoscenza, dalla responsabilità e dal desiderio di sentirsi parte di qualcosa di importante, con la possibilità, un domani, di trasformare questa esperienza anche in un percorso di crescita professionale e lavorativa, entrando a far parte di questo meraviglioso mondo del lavoro al servizio della collettività”.