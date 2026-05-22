Sersale, arma clandestina e munizioni nascoste: UNARMA elogia i Carabinieri per l’operazione

“L’importante attività conclusa dai Carabinieri della Stazione di Sersale (CZ), comandata dal Maresciallo Maggiore Pasquale Castellana e culminata con il rinvenimento di un revolver clandestino perfettamente funzionante e di numeroso munizionamento detenuto illegalmente, rappresenta il risultato concreto di un’attività di controllo del territorio costante, intelligente e profondamente radicata nella conoscenza dell’ambiente operativo“. Lo afferma in una nota il Vice Segretario Generale Regionale della Calabria del Sindacato dei Carabinieri UNARMA, Daniele Ciambrone.

“Desidero esprimere un plauso ai colleghi della stazione che quotidianamente dimostrano come il gioco di squadra, la presenza sul territorio e la vicinanza concreta alla popolazione possano realmente fare la differenza. Ma ciò che emerge maggiormente è l’indole di una Caserma, una squadra, che vive il territorio non soltanto come luogo di servizio, ma come comunità da proteggere e da ascoltare. Ed è proprio questo spirito che oggi viene riconosciuto dalla popolazione di Sersale, dove il riscontro umano ed il mormorio positivo della gente rappresentano spesso il termometro più sincero del lavoro svolto. E quanto accaduto a Sersale, in provincia di Catanzaro, ne è una dimostrazione concreta”.