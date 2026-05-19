Serra Club, premiati i vincitori del concorso scolastico “Chiedimi se sono felice” | NOMI

Nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria, curato dalla professoressa Gabriella Gangemi, Vice Predidente Comunicazioni e dalla presidente prof.ssa Anna Nucera si è dato vita alla premiazione del Concorso Scolastico indetto dal Serra Club International Italia. Il Premio indetto per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, quest’anno ha avuto per titolo “Chiedimi se sono felice“. Un titolo che richiede una domanda e una risposta. Un titolo che mette in comunicazione almeno due persone e li fa agire tra di loro scavando nel profondo del loro cuore e dei loro pensieri.

Infatti, sorprendenti sono state le risposte che i ragazzi hanno dato sia in poesia che in prosa e anche con disegni, grafica e video. Riportiamo alcune significative frasi: “sono felice quando prego“. “Sono felice quando dopo un divebio faccio pace, siano essi i miei genitori, i miei fratelli o semplicenete i miei compagni di scuola o di gioco“. “Sono felice quando a casa mia si respira aria di serenità“. “Sono felice quando penso che con l’impegno e lo studio posso realizzare i miei sogno“.

Quest’anno hanno partecipato:

Scuola Primaria – l’Ist. C. “Orazio Lazzario” – Plesso scolastico “Don Demetrio Fortugno” di Gallico Superiore (RC) e Ist. C. “Falcomatà Archi” – Plesso Scolastico S. Caterina.

Per la Scuola Secondaria di I° Grado – l’Ist. C. Telesio Montalbetti” RC – Plesso scolastico “Mons. Montalbetti”

Per la Scuola Secondaria di II° Grado – ITT “Panella Vallauri” e Ist. C. Liceo “T. Campanella/M. Preti/ A. Frangipani” – Plessi Liceo Classico T. Campanella e Liceo Artistico “M.Preti/A. Frangipani”.

I Vincitori:

Scuola Primaria

Primo Classificato – Emanuele Giordano 5B I.C Lazzarino – Plesso “Don Demetrio Fortugno”, Gallico RC

Secondo Premio – Lavoro di Gruppo Classe 3/A I.C. “Falcomatà Archi”, Plesso S. Caterina RC.

Terzo Classificato – Caterina Modafferi 5/A I.C. “O. Lazzarino” – Plesso “Don Demetrio Fortugno” Gallico RC.

Scuola Secondaria di I° Grado

Primo Premio – Gabriel Romeo 1/C – Ist. Telesio Montalbetti” RC

Secondo Premio – Sofia Mandalari 3/F – Ist. Telesio Montalbetti” RC

Terzo Premio – Christian Fede 3/F – Istituto Telesio Montalbetti” RC

Scuola Secondaria di II° Grado

Primo Premio – Matteo Giordano 4/E – Liceo Classico T. Campanella” RC

Secondo Premio ex aequo– Fatima Faddal 4/M – Liceo Artistico “Preti Frangipane” RC e Giuseppe Alati, Nikol Rosaria Manduci e Giada Zuccarelli III^ AG – ITT “Pannella Vallauri”

Terzo Premio – Gianluca Certuso 3/AI – Sti. Pannella Vallauri” RC

Il notaio Alessandra Maltese ringrazia il rettore don Simone Gatto per l’ospitalità e rimanda tutti all’Edizione del Premio del prossimo anno.