Serie B, cala il sipario sulla stagione regolare: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti, gli accoppiamenti playoff e playout

Cala il sipario anche sulla stagione 2025-2026 della Serie B. Definiti tutti i verdetti, che lasceranno ora spazio agli spareggi decisivi per promozione e retrocessione. Intanto, questa sera, nessuna sorpresa per quanto riguarda l’altra promossa in Serie A: a seguire il Venezia è infatti il Frosinone, che liquida con un netto 5-0 il Mantova e ritorna in massima serie. Solo pari per il Monza contro l’Empoli: i lombardi dovranno passare dai playoff. Subito dietro, il Palermo di Pippo Inzaghi, che cade a Venezia ma, da quarto in classifica, non ha alcuna intenzione di mollare ai playoff.
Chi ha mollato, ma solo questa sera, è il Catanzaro, sconfitto per 2-3 in casa dal Bari. Aquilani vuole emulare, e se possibile fare meglio, dei suoi predecessori Vivarini e Caserta, entrambi fuori alle semifinali playoff nei due anni precedenti. Alle Aquile intanto però occorrerà staccare il pass per le final four: per farlo servirà non perdere in casa nella gara secca contro l’Avellino. La vittoria del Bari condanna difatti Pescara e Spezia, che pareggiano per 1-1 e dicono addio alla Serie B. I galletti dovranno difendere la categoria nella doppia sfida contro il Sudtirol.
Serie B, risultati 38ª Giornata
Venerdì 8 maggio
Ore 20:30
- Avellino-Modena 1-0
- Catanzaro-Bari 2-3
- Cesena-Padova 3-4
- Entella-Carrarese 2-1
- Frosinone-Mantova 5-0
- Monza-Empoli 2-2
- Pescara-Spezia 1-1
- Reggiana-Sampdoria 1-0
- Sudtirol-Juve Stabia 1-1
- Venezia-Palermo 2-0
Classifica Serie B
- Venezia 82
- Frosinone 81
- Monza 76
- Palermo 72
- Catanzaro 59
- Modena 55
- Juve Stabia 51
- Avellino 49
- Mantova 46
- Padova 46
- Cesena 46
- Carrarese 44
- Sampdoria 44
- Entella 42
- Empoli 41
- Sudtirol 41
- Bari 40
- Reggiana 37
- Spezia 35
- Pescara 35
I verdetti
Di seguito i verdetti:
Promosse: Venezia, Frosinone.
Ai playoff: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino.
Ai playout: Sudtirol, Bari.
Retrocesse: Reggiana, Spezia, Pescara.
Gli accoppiamenti playoff e playout
Playoff
Il primo turno si gioca in gara secca in casa della miglior classificata. In caso di parità, passa in semifinale la squadra miglior classifica.
- Catanzaro-Avellino (la vincente sfiderà il Palermo)
- Modena-Juve Stabia (la vincente sfiderà il Monza)
In semifinale – che si giocherà tra andata e ritorno – entrano in gioco terza e quarta, ovvero Monza e Palermo.
Playout
Lo spareggio si gioca su due gare, tra andata e ritorno, con il ritorno in casa della migliore in classifica.
- Sudtirol-Bari
Il calendario di playoff e playout
Queste le date.
Turno preliminare playoff (gara unica)
- Martedì 12 maggio 2026 – (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)
Semifinali playoff (andata)
- Sabato 16 maggio 2026 – (6ª o 7ª vs 3ª)
- Domenica 17 maggio 2026 – (5ª o 8ª vs 4ª)
Semifinali playoff (ritorno)
- Martedì 19 maggio 2026 – (3ª vs 6ª o 7ª)
- Mercoledì 20 maggio 2026 – (4ª vs 5ª o 8ª)
Finale playoff (andata e ritorno)
- Domenica 24 maggio 2026
- Venerdì 29 maggio 2026
Playout (andata e ritorno)
- Venerdì 15 maggio 2026 – (17ª vs 16ª)
- Venerdì 22 maggio 2026 – (16ª vs 17ª)