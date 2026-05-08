Serie B, cala il sipario sulla stagione regolare: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti, gli accoppiamenti playoff e playout

Cala il sipario anche sulla stagione 2025-2026 della Serie B. Definiti tutti i verdetti, che lasceranno ora spazio agli spareggi decisivi per promozione e retrocessione. Intanto, questa sera, nessuna sorpresa per quanto riguarda l’altra promossa in Serie A: a seguire il Venezia è infatti il Frosinone, che liquida con un netto 5-0 il Mantova e ritorna in massima serie. Solo pari per il Monza contro l’Empoli: i lombardi dovranno passare dai playoff. Subito dietro, il Palermo di Pippo Inzaghi, che cade a Venezia ma, da quarto in classifica, non ha alcuna intenzione di mollare ai playoff.

Chi ha mollato, ma solo questa sera, è il Catanzaro, sconfitto per 2-3 in casa dal Bari. Aquilani vuole emulare, e se possibile fare meglio, dei suoi predecessori Vivarini e Caserta, entrambi fuori alle semifinali playoff nei due anni precedenti. Alle Aquile intanto però occorrerà staccare il pass per le final four: per farlo servirà non perdere in casa nella gara secca contro l’Avellino. La vittoria del Bari condanna difatti Pescara e Spezia, che pareggiano per 1-1 e dicono addio alla Serie B. I galletti dovranno difendere la categoria nella doppia sfida contro il Sudtirol.

Serie B, risultati 38ª Giornata

Venerdì 8 maggio

Ore 20:30

Avellino-Modena 1-0

Catanzaro-Bari 2-3

Cesena-Padova 3-4

Entella-Carrarese 2-1

Frosinone-Mantova 5-0

Monza-Empoli 2-2

Pescara-Spezia 1-1

Reggiana-Sampdoria 1-0

Sudtirol-Juve Stabia 1-1

Venezia-Palermo 2-0

Classifica Serie B

Venezia 82 Frosinone 81 Monza 76 Palermo 72 Catanzaro 59 Modena 55 Juve Stabia 51 Avellino 49 Mantova 46 Padova 46 Cesena 46 Carrarese 44 Sampdoria 44 Entella 42 Empoli 41 Sudtirol 41 Bari 40 Reggiana 37 Spezia 35 Pescara 35

I verdetti

Di seguito i verdetti:

Promosse: Venezia, Frosinone.

Ai playoff: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino.

Ai playout: Sudtirol, Bari.

Retrocesse: Reggiana, Spezia, Pescara.

Gli accoppiamenti playoff e playout

Playoff

Il primo turno si gioca in gara secca in casa della miglior classificata. In caso di parità, passa in semifinale la squadra miglior classifica.

Catanzaro-Avellino (la vincente sfiderà il Palermo)

Modena-Juve Stabia (la vincente sfiderà il Monza)

In semifinale – che si giocherà tra andata e ritorno – entrano in gioco terza e quarta, ovvero Monza e Palermo.

Playout

Lo spareggio si gioca su due gare, tra andata e ritorno, con il ritorno in casa della migliore in classifica.

Sudtirol-Bari

Il calendario di playoff e playout

Queste le date.

Turno preliminare playoff (gara unica)

Martedì 12 maggio 2026 – (6ª vs 7ª e 5ª vs 8ª)

Semifinali playoff (andata)

Sabato 16 maggio 2026 – (6ª o 7ª vs 3ª)

Domenica 17 maggio 2026 – (5ª o 8ª vs 4ª)

Semifinali playoff (ritorno)

Martedì 19 maggio 2026 – (3ª vs 6ª o 7ª)

Mercoledì 20 maggio 2026 – (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale playoff (andata e ritorno)

Domenica 24 maggio 2026

Venerdì 29 maggio 2026

Playout (andata e ritorno)