Serie A Pallanuoto, la Smile Cosenza travolge 24-9 il Bogliasco

La Smile Cosenza Pallanuoto chiude la regular season con una vittoria larga e convincente, imponendosi per 24 a 9 sul Bogliasco nel recupero dell’ultima giornata. Una partita che, oltre al risultato, consegna alla società un pomeriggio da ricordare, perché alla piscina di casa si è vista una squadra capace di dominare il gioco e, allo stesso tempo, di aprire le porte del palcoscenico più prestigioso alle sue atlete più giovani. Il match ha preso subito una direzione chiara, con la Smile che ha imposto ritmo, intensità e qualità in ogni fase, mostrando una superiorità tecnica evidente.

Ma la vera notizia è arrivata dal vivaio: alcune giovanissime atlete hanno fatto il loro esordio in Serie A1, un passaggio simbolico che racconta la filosofia del club, sempre più orientato a costruire il futuro attraverso la crescita interna e la valorizzazione del talento locale. L’ingresso in acqua delle nuove leve è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e dalle compagne più esperte, trasformando la gara in una festa collettiva. A rendere la giornata ancora più speciale ci ha pensato Nikki Meijer, protagonista assoluta con 11 reti. Una prestazione straordinaria che le consente di conquistare il titolo di capocannoniere dell’intera Serie A1, coronando una stagione giocata con continuità, leadership e una capacità realizzativa che l’ha resa un punto di riferimento per tutta la squadra.

Le sue conclusioni, la lucidità sotto porta e la presenza costante nel vivo dell’azione hanno scandito il ritmo della partita e trascinato la Smile verso un successo mai in discussione. La vittoria per 24 a 9 non è soltanto un risultato rotondo, ma il segnale di una squadra che arriva alla fine della stagione regolare con fiducia, identità e un gruppo che unisce esperienza e freschezza. La Smile Cosenza dimostra di essere una realtà solida, capace di competere ad alti livelli e, allo stesso tempo, di costruire il proprio futuro con coraggio e visione. Ed ora spazio alla fase finale già dalla prossima settimana.