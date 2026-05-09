Serie A Pallanuoto, Ekipe Orizzonte Catania-Smile Cosenza: la presentazione del match

Partita di cartello per la Smile Cosenza Pallanuoto, impegnata questo pomeriggio – sabato – nella vasca della Piscina Nesima di Catania per affrontare una delle corazzate storiche della pallanuoto italiana: l’Ekipe Orizzonte Catania. Un match che profuma di grande pallanuoto, con le ragazze cosentine chiamate a misurarsi contro una formazione abituata a lottare per i vertici e ricca di talento, esperienza e profondità tecnica. Una gara che rappresenta un banco di prova importante, ma anche un’opportunità per confermare la crescita e la solidità mostrate nelle ultime settimane.

La Smile arriva alla trasferta siciliana con la consapevolezza di poter giocare a viso aperto, forte di un gruppo giovane ma determinato, capace di mettere in difficoltà chiunque quando ritmo, intensità e organizzazione difensiva girano al meglio.

Dall’altra parte, l’Orizzonte resta una delle realtà più blasonate d’Europa: fisicità, qualità e un impianto di gioco collaudato che rende ogni partita in casa una battaglia sportiva di altissimo livello.

Per tutti i tifosi e gli appassionati, la gara sarà trasmessa in diretta streaming su Sport Web Sicilia. Diretta qui: https://www.youtube.com/results?searchquery=sportweb+sicilia

La Smile Cosenza Pallanuoto è pronta a giocarsela con coraggio, identità e spirito di squadra. Una sfida che vale punti, prestigio e soprattutto consapevolezza.

Il sostegno dei tifosi, anche a distanza, sarà come sempre fondamentale.