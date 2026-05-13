Sergio Tralongo ricordato in una canzone

Di Saverio Spinelli. Sergio Tralongo è stato per alcuni anni Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Fino al 20 Novembre 2020, quando improvvisamente morì, all’età di 58 anni. Nato a Reggio, all’età di 15 anni si trasferì a Bologna con la sua famiglia. Laureato in Scienze forestali, era un amante della natura e, fin da bambino, appassionato di ornitologia. Aveva una conoscenza strabiliante dell’avifauna e inoltre, quado entrava in un bosco, solo dai versi e dai rumori, percepibili solo a lui e a pochi altri, sapeva dire quali fossero tutte le specie animali che vi abitavano.

Il Parco dell’Aspromonte, nel periodo in cui lui vi ha lavorato, ha senza dubbio vissuto il suo periodo migliore ed il suo commosso ricordo è ancora presente in chi ha avuto modo di lavorare al suo fianco e di apprezzarlo per la rara competenza, la schiena dritta, i suoi modi gentili e la sua sottile ironia.

A sei anni dalla sua scomparsa, un suo caro amico, Angelo Rossi, che aveva avuto modo di conoscerlo quando Sergio era Direttore del Parco Fluviale dello Stirone, in provincia di Piacenza, gli ha voluto dedicare una canzone, che lo descrive magistralmente ed esattamente come Sergio Tralongo è stato per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Di seguito la canzone: