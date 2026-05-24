Serata nera per il Catania: 4-0 ad Ascoli nella semifinale Playoff d’andata, al Massimino serve un miracolo

Serata nera per il Catania. C’è poco da argomentare, non è sicuramente l’approccio giusto a una partita importante come può essere una semifinale Playoff per la promozione. Al “Cino e Lillo Del Duca”, l’Ascoli supera 3-0 il Catania nella partita d’andata della semifinale. Un punteggio rotondo, netto, quello con il quale i bianconeri hanno avuto la meglio sugli etnei. Primo tempo dominato dalla squadra di casa che chiama la difesa siciliana agli straordinari con Pierraccini decisivo due volte con un salvataggio sulla linea. Al 45′ l’Ascoli va meritatamente avanti: D’Uffizi pesca l’inserimento di Corradini che batte Dini allo scadere dei primi 45 minuti di gioco.

Nella ripresa l’Ascoli dilaga: al 53′ una conclusione dai 25 metri di Guiebre batte Dini per il 2-0; al 60′ Gori, con una conclusione dal limite dell’area, cala il tris. Al 73′ Caturano va vicino al gol del 3-1, sprecando clamorosamente di testa il gol che avrebbe potuto riaprire gara e discorso conclusione. Nel finale c’è spazio anche per il poker di Milanese che blinda la semifinale d’andata con un sonoro 4-0.

Per il Catania è notte fonda e la corsa promozione si fa durissima: mercoledì 27 maggio, al “Massimino”, servirà l’impresa per tenere vivo il sogno Serie B.