Serata da brividi e ovazione per la prima del docu-film su Charlie Recalcati, leggenda della Viola

Ieri sera al teatro Fumagalli di Cantù è andata sul grande schermo, la prima proiezione del film documentario dedicato alla leggenda del basket Italiano Carlo Reclacati. La pellicola ha ripercorso, fin dalla nascita, lo straordinario cammino di un giovane “Charly” partito da Via Palo Sarpi a Milano per poi trovarsi ad Atene con la Nazionale azzurra a giocarsi un posto sul podio. L’evento è stato presentato da Giulia Cicchinè ed ha visto in platea la presenza delle Istituzioni locali e personalità del mondo del basket.

Il film

S’intravede la sagoma di un umo che al buio entra in un palasport con in sottofondo le telecronache del suo primo scudetto, quello dei Roosters Varese nel ‘99, poi il primo della Fortitudo e la voce inconfondibile di Franco Lauro che scandisce il trionfo del primo scudetto della Mens Sana. La partecipazione speciale di Federico Buffa ex agente storico di Charly agli inizi come allenatore, narra una comparazione parallela di vita fra Charly e Sandro Mazzola, leggenda dell’Internazionale di Milano, tutti e due cresciti nell’era post bellica e

Un’emozionante intreccio di filmati d’archivio e testimonianze sembrano non finire mai: dal compagno Pierluigi Marzorati, agli ex compagni di squadra dell’era FORST, all’avversario celeberrimo Bob Morse, alla stella Sasha Volkov, all’americano Pace Mannion ed ai ragazzi che hanno cucito insieme a lui i tre scudetti vinti da allenatore, come Meneghin, Galanda, Basile e Chiacig nelle città di Bologna, Varese e Siena.

Sullo schermo anche la famiglia di Charly, con la moglie Giovanna e le figlie Sara e Gaia, gli amici Graziella Bragaglio e Matteo Bonetti con un racconto leggendario di figurine Panini che ritraggono il giovane Recalcati, ma anche Ettore Messina, il primo ad apparire e poi chi è stato lanciato dopo avergli fatto da assistente come Simone Pianigiani e Walter De Raffaele.

I dirigenti storici delle sue squadre, da Roberto Allievi a Toto Bulgheroni, da Ferdinando Minucci e Federico Casarin. E le personalità istituzionali, da Gianni Petrucci e Maurizio Gherardini. Gli azzurri Matteo Soragna e Massimo Bulleri con la testimonianza di Fabrizio Frates ed il giornalista di Sky Sport Flavio Tranquillo, tornano indietro nel tempo all’anno 2003 dove un gruppo nuovo di giocatori scelti da Charly, conquista una medaglia di bronzo ed il pass per le Olmpiadi di Atene. Charly e “Gek” Galanda, narrano lo straordinario trionfo di Colonia contro gli Stati Uniti.

Il tour

Realizzato dall’autore Alessandro Nava con la sua agenzia We for You Events & Communication e la regia di Fabio Villoresi, col patrocinio di Fip e Lba ed il contributo di Banca Generali Private, sarà al centro di un’agenda di proiezioni che toccherà le città di: Bologna, Bergamo, Siena, Varese, Reggio Calabria per riportare la storia di Charly, un uomo, che ha lasciato il segno ovunque sia passato.