“Sempre Reggio? No, sempre… Peggio”: Cannizzaro risponde a Falcomatá e Battaglia | VIDEO

A Reggio Calabria la campagna elettorale entra sempre più nel vivo a 20 giorni dal voto. Al centro del confronto, questa volta, ci sono gli slogan elettorali, diventati occasione di botta e risposta tra i candidati e le rispettive coalizioni. Alla fine del comizio del centrosinistra a Piazza Duomo, il candidato sindaco del centrosinistra, Mimmetto Battaglia, ha fatto riferimento allo slogan utilizzato dal candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro, “Adesso Reggio”, scegliendo di rispondere con una formula diversa. Battaglia ha detto: “per noi è sempre Reggio”. Una frase breve, ma pensata per marcare una distanza politica e comunicativa rispetto al messaggio del centrodestra.

La replica di Cannizzaro sui social

La risposta del centrodestra non si è fatta attendere. Francesco Cannizzaro ha scelto il registro dell’ironia e ha replicato con un video social, trasformando lo slogan del centrosinistra in “Sempre peggio”. L’ironia del deputato forzista è collegata anche alle battute di Falcomatà sugli “emendamenti fuffa” attribuiti al candidato sindaco del centrodestra.