Seminara, inaugurato il Parco “RinnovaMenti”

Il Comune di Seminara ha inaugurato, nella giornata del 1° maggio 2026, il Parco “RinnovaMenti”, nuova area verde polifunzionale realizzata nell’ambito del Piano Urbani Integrati “Aspromonte in Città”, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento rappresenta un importante risultato amministrativo e progettuale, che ha consentito di recuperare e riqualificare un’area precedentemente inutilizzata, restituendola alla collettività come spazio pubblico moderno, accessibile e inclusivo.

Il Comune di Seminara ha svolto un ruolo centrale nella fase di candidatura, ottenendo il riconoscimento di Comune capofila nell’ambito del progetto, in partenariato con i Comuni di Bagnara Calabra, Melicuccà, Scilla, Sinopoli. Un risultato che conferma la capacità dell’Ente di guidare processi complessi di programmazione territoriale, rafforzando il proprio ruolo all’interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’intervento: dalla riqualificazione alla restituzione alla comunità

Il progetto ha interessato l’area dell’ex Oratorio, trasformata in un parco urbano attrezzato, concepito come luogo di aggregazione, inclusione e benessere. Tra gli elementi principali dell’opera:

– realizzazione di spazi verdi attrezzati

– area giochi per bambini

– attrezzature per attività sportive all’aperto

– percorsi pedonali accessibili

– spazi per la socialità e il tempo libero

L’intervento è stato sviluppato secondo i principi del PNRR, privilegiando: il recupero dell’esistente, senza nuovo consumo di suolo, la sostenibilità ambientale, l’accessibilità universale, la funzione sociale dello spazio pubblico.

Un progetto che guarda al futuro

Il Parco “RinnovaMenti” si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione urbana e territoriale, con l’obiettivo di: migliorare la qualità della vita, rafforzare la coesione sociale, creare nuovi spazi di comunità, valorizzare il patrimonio urbano esistente. Un’opera che non rappresenta un intervento isolato, ma parte di un percorso amministrativo orientato allo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio.

La soddisfazione del Sindaco

“L’inaugurazione del Parco RinnovaMenti rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Non si tratta solo della realizzazione di un’opera pubblica, ma della restituzione di uno spazio alla collettività, frutto di un lavoro amministrativo attento, di una visione chiara e della collaborazione tra istituzioni. Essere stati Comune capofila in questo progetto è motivo di orgoglio e responsabilità, perché significa aver contribuito attivamente a costruire un percorso di crescita condivisa per l’intero territorio. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per garantire sviluppo, servizi e opportunità per tutti i cittadini”, afferma il sindaco di Seminara.

Un bene pubblico, patrimonio della comunità

Con l’apertura del Parco “RinnovaMenti”, il Comune invita tutta la cittadinanza a vivere, custodire e valorizzare questo nuovo spazio, simbolo di una comunità che investe nel proprio futuro.