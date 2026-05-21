Semifinale Playoff, Parisi chiama a raccolta Reggio per la Futura: “serve tutta la città al PalaCalafiore”

La voce è quella di un leader, lo sguardo è quello di chi non molla mai. Paolo Parisi, portiere della Cadi Antincendi Futura, ha acceso il faro sulla sfida più importante della stagione. Dopo il ko in Gara 1 a Giovinazzo, la squadra è pronta a ribaltare tutto, ma c’è una condizione fondamentale: il sostegno di tutta la città. Il messaggio di Parisi è chiaro e senza filtri. Il Palacalafiore, impianto simbolo della Città Metropolitana, si prepara ad accogliere una battaglia sportiva che va ben oltre il campo da gioco.

“La novità è che si giocherà al PalaCalafiore – ha dichiarato il portiere – e serve tutta la città, tutta la comunità. Servono Motta San Giovanni, Lazzaro, ovviamente Reggio Calabria. Dobbiamo provare a cercare l’impresa e abbiamo bisogno di tutti.”

Non c’è spazio per la rassegnazione in casa Cadi Antincendi Futura. Parisi analizza il momento con lucidità e determinazione: “Purtroppo è stata steccata completamente gara 1, però in questo sport nulla è scontato e tutto si può riprendere. Ci aspettiamo un palazzetto pieno in quella che è la massima struttura che la nostra città propone, ma soprattutto una delle strutture più importanti di tutta Italia. Ora abbiamo bisogno del sostegno del pubblico per provare questa impresa e accedere alla finalissima per la Serie A.”

L’obiettivo è ambizioso: risalire la corrente contro Giovinazzo con lo scarto necessario per volare in finale. Parisi non nasconde le difficoltà, ma trasmette fiducia: “sognare non costa nulla, ma più che altro serve la gara perfetta. Ce lo stiamo dicendo tutti i giorni, già dal viaggio di ritorno da Bari. Noi siamo in grado di poterla fare, abbiamo tutte le carte in regola e le caratteristiche per affrontare Giovinazzo al meglio e vincere con lo scarto richiesto.”

Parisi è anche un grande tifoso della pallavolo reggina. Nelle scorse ore, la Domotek ha conquistato la promozione in A2, un risultato che il portiere forza nella seconda categoria nazionale la A2 Elite, ha festeggiato da spettatore e da tifoso: “ero al palazzetto, non solo nell’ultima partita. Ho frequentato spesso l’impianto anche per via della mia ragazza che gioca a pallavolo. Sono contentissimo: si vede che è il frutto di un lavoro e di una struttura societaria che finalmente raccoglie i frutti. Reggio Calabria può sognare in grande ed adesso tocca a noi.”

L’appuntamento è per sabato pomeriggio alle ore 17 al PalaCalafiore di Pentimele. Parisi chiude con un’immagine che sa di leggenda: “ci vediamo al Pentimele, ricordando l’appuntamento. Speriamo che il baluardo, l’impiantistica sportiva del Sud Italia – lo possiamo dire – ci porti fortuna. Assolutamente.”