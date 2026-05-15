Semifinale Playoff A2, la Futura sfida Giovinazzo: la presentazione del match

Finalmente ci siamo. Dopo aver raggiunto il risultato migliore della sua storia, la Cadi Antincendi Futura ci prova, vuole la Serie A. Con enorme entusiasmo tutto il network giallo-blu lancia la sfida al Giovinazzo. Si gioca alle ore 16 in terra Pugliese il primo atto della semifinale per la serie A. Il quarto di finale Playoff ha palesato quanto detto: Giovinazzo si è superato alla grandissima eliminando la seconda del girone, il Sulmona. La Cadi Antincendi Futura, invece, ha migliorato il suo miglior piazzamento della storia, eliminando la quotatissima New Taranto.

Sabato alle ore 16 in Puglia, dunque, si apre un’avvicinante finale del girone per volare in Serie A: sfida programmata al meglio delle due partite con return match in Calabria sabato 23 maggio. Chi vincerà, scrive la formula, potrà giocare la finalissima per accedere ad un posto in Serie A, la massima serie del Futsal Italiano.

Lo stato di forma dei calcettisti allenati da Tonino Martino ed Humberto Honorio è ottimale: i giallo blu del Presidente Mallamaci, reduci da stagioni sempre in upgrade, stanno vivendo un’annata gagliarda e tutta in ascesa, merito di un gruppo che non molla mai, grandi individualità che si aiutano a vicenda verso l’obiettivo.

Il funambolo è Di Fonzo, il bomber Tanke accanto a Divanei, giocatore dí classe infinita che fece molto bene l’anno scorso contro i calabresi. Attenti al forte Cutrignelli, reduce da 10 anni di serie A, insieme a Greco. Di Benedetto è rientrato a casa quest anno , in grado di spostare gli equilibri in qualsiasi momento. Palumbo, Fanfulla, Marolla e soprattutto capitano Piscitelli sono la vecchia guardia, con Stino Di Capua in porta.

Classica diretta sul Canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5. Arbitrano la sfida Elio Simone di Napoli, Pierluigi Minardi di Cosenza con Amedeo Lacalamita di Bari al cronometro.