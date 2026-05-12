Sei un giovane studente e vuoi fare un’esperienza al Parlamento Europeo? Giusi Princi annuncia il concorso “Robert Schuman”: al vincitore un tirocinio retribuito | INFO

“L’Europa è dei giovani e premi i talenti. E questa è l’opportunità che fa per te. Sei uno studente universitario e ti piacerebbe fare un’esperienza qui al Parlamento Europeo? Il gruppo PPE, di cui faccio parte, ha lanciato la quinta edizione del concorso di saggi Robert Schuman. Il tema di quest’anno è come può l’Unione Europea rafforzare la propria competitività in un contesto geopolitico stabile? I dieci finalisti saranno invitati alla Youth Week del PPE e il vincitore otterrà un tirocinio retribuito di 5 mesi presso il gruppo PPE in Parlamento a Bruxelles a partire dal settembre 2026″.

E’ quanto ha affermato Giusi Princi, europarlamentare di Reggio Calabria, in un video sui social che annuncia il lancio di una bella iniziativa: la possibilità, per un giovane studente, di vivere un’esperienza diretta all’interno del Parlamento Europeo.