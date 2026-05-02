Scilla, torna la spettacolare gara della pasta asciutta: una mega abbuffata in onore di San Francesco | FOTO

Anche quest’anno, Scilla, uno dei borghi più affascinanti della Calabria, ha ospitato la tradizionale gara della pasta asciutta, un evento che ogni anno richiama centinaia di persone per assistere a uno dei giochi popolari più amati della regione. La gara si svolge in occasione della festa in onore di San Francesco da Paola, il santo patrono di Calabria e della gente di mare d’Italia, e ha visto protagonisti i concorrenti che si sono sfidati a mangiare un maxi piatto di spaghetti al pomodoro in pochissimi secondi.

La vittoria di Simone Galante

A trionfare nell’edizione di quest’anno della gara è stato Simone Galante, che si è riconfermato campione, proprio come accaduto nel 2025. La sua abilità nel divorare il piatto di spaghetti al pomodoro con peperoncino gli ha permesso di mantenere il titolo di campione della pasta asciutta per il secondo anno consecutivo, confermando le sue doti da vero esperto della gastronomia veloce.

L’albo d’oro della gara della pasta asciutta di Scilla