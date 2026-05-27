Scilla, ripristinato il lungomare dopo le mareggiate: ora nuovi cantieri e la novità sui parcheggi | INTERVISTA

A Scilla, l’amministrazione comunale accelera sul fronte del restyling e della messa in sicurezza del territorio. Dopo i gravi danni causati dalle mareggiate dei mesi scorsi, il lungomare è stato completamente ripristinato e restituito alla cittadinanza e ai turisti. Le novità per la perla della Costa Viola, però, non finiscono qui. A breve è infatti prevista la partenza di un corposo pacchetto di nuovi cantieri strategici, destinati a rafforzare gli interventi sul territorio.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici di Scilla, Fortunato Ceravolo, facendo il punto della situazione e rilanciando anche l’idea di un parcheggio delocalizzato e ben collegato con il centro di Scilla.