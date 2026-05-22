Scilla, l’ass. Ceravolo: “lavori di messa in sicurezza strada vico II Spirito Santo in anticipo” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’ass. ai Lavori Pubblici di Scilla, Fortunato Ceravolo, fa il punto della situazione sui lavori che interessano vico II Spirito Santo, in anticipo sul cronoprogramma. “I lavori sono partiti, anzi sul cronoprogramma sono quasi in anticipo, stiamo procedendo spediti grazie all’impresa e a tutte le autorità competenti, stiamo andando molto veloci, già la pulizia del costone è stata fatta, stanno procedendo con le linee guida, si procede benissimo. – ha dichiarato – L’area al momento è ancora chiusa e non si può assolutamente passare, tranne che per i mezzi di sicurezza, quindi per le varie occasioni strettamente necessarie. I lavori proprio per questo stanno procedendo spediti perché hanno fatto la pulizia e il disgaggio del materiale proprio nei giorni passati“.