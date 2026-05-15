Scilla Cuore, l’anteprima del Congresso nazionale guarda all’ambiente e allo sviluppo sostenibile della Costa Viola

Sarà dedicata all’ambiente, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale di Scilla l’anteprima del Congresso Nazionale di Cardiologia “Scilla Cuore”, in programma martedì 19 maggio 2026, alle ore 18, nella Sala Ricevimenti del Palazzo Krataiis di Scilla. Al centro dell’iniziativa ci sarà il rapporto tra le risorse naturali e culturali della città della Costa Viola e le prospettive di sviluppo sostenibile del territorio. L’obiettivo è delineare strategie e azioni utili a prefigurare nuovi scenari urbani e paesaggistici, anche attraverso l’inserimento di funzioni urbanistiche capaci di superare le criticità esistenti legate alla mobilità e all’inquinamento, migliorando così la fruibilità e la vivibilità della città.

Il confronto si inserisce nell’applicazione delle regole innovative che scaturiscono dai beni ambientali che connotano il contesto territoriale. I lavori si apriranno con gli interventi delle professoresse Nodari e Sciomer su inquinamento e salute. Seguirà l’intervento del professore Barbaro sui rischi idrogeologici del territorio. L’ingegnere Polimeni illustrerà il progetto per il recupero dei non luoghi, mentre l’ingegnere Suraci analizzerà i potenziali scenari derivanti dall’inserimento di infrastrutture per nuove funzioni urbanistiche.

A concludere la fase delle relazioni sarà il professore Ziparo, con un intervento sulla necessaria tutela e valorizzazione del paesaggio storico culturale. Al termine seguirà il dibattito sugli argomenti dell’evento.

La serata sarà moderata da Marco Mauro e sarà aperta dal direttore scientifico di Scilla Cuore, il noto cardiologo scillese Vincenzo Montemurro.

Per l’occasione, il noto bartender Carmelo Martino accoglierà, insieme agli allievi dell’Istituto Alberghiero di Villa, tutti gli invitati con il drink Spritz al Bergamotto di Reggio Calabria.

Dopo il convegno è previsto un buffet offerto da Scilla Cuore, con la maxitorta dedicata a Scilla Cuore del noto pasticcere oppidese Carmelo Caratozzolo e la degustazione del gelato a cura del maestro reggino Antonello Fragomeni.