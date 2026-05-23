“Scilla Cuore 2026”: l’Associazione “Incontriamoci” si congratula con il Prof. Zimbalatti e Mimmo Cavallaro

Il Direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato

esprime le proprie più sentite congratulazioni al Prof. Giuseppe

Zimbalatti, Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e all’artista Mimmo Cavallaro, autentico ambasciatore della musica popolare calabrese nel mondo, per il conferimento della Benemerenza “Scilla Cuore 2026”, nell’ambito della XXVI Edizione del Premio di Benemerenza organizzato dall’Associazione culturale Scilla Cuore.

Il Prof. Zimbalatti è stato insignito del riconoscimento per l’impegno profuso nel potenziamento del Sistema Universitario Calabrese

Il Prof. Zimbalatti è stato insignito del riconoscimento per il costante

impegno profuso nel potenziamento del Sistema Universitario Calabrese, avendo realizzato, negli ultimi anni, significativi segnali di crescita tanto in ambito scientifico quanto nell’offerta formativa, contribuendo con la sua attività istituzionale alla crescita sociale ed economica della Calabria. Un riconoscimento che premia non solo una carriera accademica di alto profilo, ma una visione strategica capace di tradursi in concrete opportunità per il territorio e per le nuove generazioni.

A Mimmo Cavallaro va il merito di aver saputo reinterpretare e modernizzare la tarantella

A Mimmo Cavallaro va invece il merito di aver saputo reinterpretare e

modernizzare la tarantella, portando a nuova vita un genere musicale

radicato nella tradizione popolare. La sua passione e il suo impegno

nella valorizzazione del canto popolare lo hanno trasformato da artista

ad autentico custode luminoso della cultura calabrese, portando il nome della Calabria sui palcoscenici di tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi”, dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci

Sempre, di “condividere la gioia di questi due straordinari protagonisti

della vita culturale e istituzionale della nostra Regione. Il loro

esempio ci ricorda quanto il servizio autentico alla comunità, nelle sue

diverse forme, rappresenti il più alto atto di volontariato civile“.

La cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Rai di “Elisir”

Benedetta Rinaldi, si è svolta presso la Sala Convegni “Maria SS.

Immacolata” Chiesa Madre a Scilla, nella suggestiva cornice del borgo

marinaro affacciato sullo Stretto, in occasione della XXVI Edizione di

Scilla Cuore, convegno ideato e organizzato ogni anno dal Prof. Vincenzo Montemurro, cardiologo di riconosciuta competenza e figura di riferimento nel panorama medico e culturale calabrese e nazionale. Da oltre un ventennio, il Prof. Montemurro anima questa iniziativa con

l’intento approfondire le tematiche cardiologiche nell’ottica di un

confronto interattivo con gli esperti del settore. Un evento che unisce

il rigore del riconoscimento istituzionale al calore della comunità

locale, trasformando Scilla in un palcoscenico annuale di eccellenza e

memoria collettiva.

L’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato rinnova i propri auguri ai premiati e conferma il proprio impegno a sostenere e

promuovere le realtà che, come il Premio Scilla Cuore, tengono viva la

cultura del merito e del servizio alla comunità.