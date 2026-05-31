Scilla affollata nell’ultima domenica di maggio: la Marina Grande invasa da turisti | VIDEO

Un colpo d’occhio che profuma già d’estate accoglie chi arriva a Scilla in quest’ultima domenica di maggio. La storica cittadina calabrese, famosa per le sue acque cristalline e per la bellezza del borgo affacciato sul mare, si presenta come una meta turistica irresistibile. Migliaia di visitatori hanno scelto di trascorrere la giornata sulla spiaggia della Marina Grande, trasformando la località in un vivace centro di socialità e relax. La folla di bagnanti e turisti anticipa quella che sarà la stagione estiva, confermando il ruolo di Scilla come una delle principali destinazioni del turismo balneare in Calabria. L’atmosfera, descritta dai presenti come elettrizzante, segna l’inizio di un periodo di grande affluenza e interesse per la cittadina.

La Marina Grande presa d’assalto

La spiaggia della Marina Grande è stata letteralmente invasa da chi ha voluto approfittare delle prime giornate di sole. La sabbia affollata, le acque animate da famiglie, giovani e turisti provenienti da diverse regioni, raccontano un fenomeno che si ripete ogni anno ma che, a maggio, risulta già significativo. Il richiamo turistico di Scilla non è solo legato alla bellezza del mare, ma anche alla combinazione di storia, cultura e tradizione culinaria locale. La presenza massiccia di visitatori anticipa il picco della stagione estiva, segnalando un interesse crescente per le destinazioni costiere calabresi.

Scilla tra turismo e identità culturale

Oltre all’aspetto balneare, la cittadina calabrese conferma il suo fascino come meta culturale e storica. L’ultima domenica di maggio ha dimostrato come la città riesca a coniugare turismo, identità locale e attrattive naturali, attirando visitatori interessati sia al relax sulle spiagge sia alla scoperta dei borghi e delle tradizioni.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: