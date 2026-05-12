“Scatti di valore”, oltre cento studenti alla scoperta del volontariato a Reggio Calabria

Dieci scuole, 71 classi, 26 associazioni ospitanti, oltre cento studentesse e studenti tra i 16 e i 18 anni coinvolti in brevi percorsi di volontariato e 125 scatti fotografici dedicati ai valori del volontariato e della vita. Sono i numeri della XV edizione di Scatti di valore, l’attività ideata dal Centro Servizi per il Volontariato reggino per facilitare incontri e collaborazione tra studenti e volontari impegnati nella cura del bene comune. Il percorso si concluderà venerdì 15 maggio a Reggio Calabria, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, con il raduno conclusivo che rappresenterà il momento di sintesi del lavoro svolto durante l’intero anno scolastico.
Nel corso della mattinata saranno proclamati e premiati i vincitori del concorso fotografico collegato al progetto, sarà dato spazio alle voci e alle testimonianze degli studenti che si sono impegnati nei percorsi di volontariato e verranno restituiti alla comunità, come esito di una scrittura collettiva, i valori espressi dai giovani delle classi coinvolte. “Sarà un momento di festa in cui celebreremo la gioia dell’incontro, un tempo dedicato a restituire e condividere le esperienze di questa XV edizione con il patrimonio di impegno, di sensibilità e di motivazione messo in campo da tante ragazze e ragazzi della nostra terra”, afferma il direttore del Csv, Giuseppe Pericone.
“Un’azione che ci sta particolarmente a cuore”, sottolinea la presidente del Csv, Orsola Foti, spiegando che il progetto adotta metodologie attive ed esperienziali, con un approccio basato sull’ascolto e sul coinvolgimento. L’attività si sviluppa nel corso dell’anno scolastico in più fasi: dai laboratori di sensibilizzazione nelle classi alle brevi esperienze di volontariato, fino al concorso fotografico a tema.
Nell’edizione di quest’anno sono state proposte anche alcune attività extra: una giornata di narrazione e animazione al Parco della Mondialità con la Comunità Terapeutica Arché, un laboratorio di scrittura collettiva e un percorso di comunicazione sociale che ha visto un gruppo di studenti, guidati da due esperti, impegnati come “inviati speciali” di Scatti di valore.
Grazie a questa azione sperimentale, in questi mesi sono state realizzate oltre 20 “puntate” con riprese e interviste curate dagli stessi ragazzi ai loro coetanei e ai volontari. Un racconto che conduce alla scoperta del mondo del volontariato visto e vissuto dalla Generazione Zeta. Le produzioni degli inviati speciali sono in corso di pubblicazione e sono visibili sui social di Scatti di valore: YouTube, Facebook, Instagram e TikTok.
Le scuole coinvolte
- Istituto d’Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina
- Istituto d’Istruzione Superiore Familiari di Melito di Porto Salvo
- Istituto d’Istruzione Superiore Fermi di Bagnara Calabra – Sant’Eufemia d’Aspromonte – Villa San Giovanni
- Istituto d’Istruzione Superiore La Cava di Bovalino
- Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni
- ITIS Conte Maria Milano di Polistena
- ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria
- Liceo classico e artistico Campanella-Preti-Frangipane di Reggio Calabria
- Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Reggio Calabria
- Liceo Scientifico Statale Volta di Reggio Calabria
Le realtà ospitanti
A Reggio Calabria
- Agedi _ Associazione genitori di persone con disabilità Odv
- Agiduemila Odv
- Aipd – Associazione Italiana Persone Down Odv
- Arci Samarcanda Aps
- Casa di riposo Don Orione
- Centro di solidarietà Alberto Marvelli Odv
- Ce.Re.So. Centro Reggino di solidarietà Odv
- Cuore di maglia Delegazione di Reggio Calabria
- Espero Aps
- Govic – Gruppo Ospedaliero Volontari in Chirurgia Odv
- Hub Famiglia gestito dal Consorzio Macramè
- Mondo in Piazza Odv
- Nati per leggere
A Bova Marina
- Oratorio Salesiano Evergreen Aps
A Brancaleone
- Caritas
A Campo Calabro
- Nuova Solidarietà Odv
A Condofuri
- Centro di aggregazione giovanile Padre Rempicci Aps
A Melito di Porto Salvo
- Caritas “La casa di Maria” presso Parrocchia di San Giuseppe
A Cinquefrondi
- Mediateca Comunale con il progetto ViviAmo Cinquefrondi – Cooperativa Metauros
A Polistena
- Centro di aggregazione giovanile Luigi Marafioti con Il Samaritano Odv
A Sant’Eufemia d’Aspromonte
- RSA Prof. Messina con Agape Associazione di volontariato cristiano Odv
A Rosarno
- Croce Rossa Italiana Comitato di Rosarno Odv
A Taurianova
- Croce Rossa Italiana Comitato di Taurianova Odv
- La fata turchina Odv
A Villa San Giovanni
- Centro di aggregazione giovanile Campo dei Fiori della Comunità Papa Giovanni xxxiii
- Progetto Amico Odv