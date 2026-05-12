“Scatti di valore”, oltre cento studenti alla scoperta del volontariato a Reggio Calabria

Dieci scuole, 71 classi, 26 associazioni ospitanti, oltre cento studentesse e studenti tra i 16 e i 18 anni coinvolti in brevi percorsi di volontariato e 125 scatti fotografici dedicati ai valori del volontariato e della vita. Sono i numeri della XV edizione di Scatti di valore, l’attività ideata dal Centro Servizi per il Volontariato reggino per facilitare incontri e collaborazione tra studenti e volontari impegnati nella cura del bene comune. Il percorso si concluderà venerdì 15 maggio a Reggio Calabria, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, con il raduno conclusivo che rappresenterà il momento di sintesi del lavoro svolto durante l’intero anno scolastico.

Nel corso della mattinata saranno proclamati e premiati i vincitori del concorso fotografico collegato al progetto, sarà dato spazio alle voci e alle testimonianze degli studenti che si sono impegnati nei percorsi di volontariato e verranno restituiti alla comunità, come esito di una scrittura collettiva, i valori espressi dai giovani delle classi coinvolte. “Sarà un momento di festa in cui celebreremo la gioia dell’incontro, un tempo dedicato a restituire e condividere le esperienze di questa XV edizione con il patrimonio di impegno, di sensibilità e di motivazione messo in campo da tante ragazze e ragazzi della nostra terra”, afferma il direttore del Csv, Giuseppe Pericone.

“Un’azione che ci sta particolarmente a cuore”, sottolinea la presidente del Csv, Orsola Foti, spiegando che il progetto adotta metodologie attive ed esperienziali, con un approccio basato sull’ascolto e sul coinvolgimento. L’attività si sviluppa nel corso dell’anno scolastico in più fasi: dai laboratori di sensibilizzazione nelle classi alle brevi esperienze di volontariato, fino al concorso fotografico a tema.

Nell’edizione di quest’anno sono state proposte anche alcune attività extra: una giornata di narrazione e animazione al Parco della Mondialità con la Comunità Terapeutica Arché, un laboratorio di scrittura collettiva e un percorso di comunicazione sociale che ha visto un gruppo di studenti, guidati da due esperti, impegnati come “inviati speciali” di Scatti di valore.

Grazie a questa azione sperimentale, in questi mesi sono state realizzate oltre 20 “puntate” con riprese e interviste curate dagli stessi ragazzi ai loro coetanei e ai volontari. Un racconto che conduce alla scoperta del mondo del volontariato visto e vissuto dalla Generazione Zeta. Le produzioni degli inviati speciali sono in corso di pubblicazione e sono visibili sui social di Scatti di valore: YouTube, Facebook, Instagram e TikTok.

Le scuole coinvolte

Istituto d’Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina

Istituto d’Istruzione Superiore Familiari di Melito di Porto Salvo

Istituto d’Istruzione Superiore Fermi di Bagnara Calabra – Sant’Eufemia d’Aspromonte – Villa San Giovanni

Istituto d’Istruzione Superiore La Cava di Bovalino

Istituto d’Istruzione Superiore Nostro-Repaci di Villa San Giovanni

ITIS Conte Maria Milano di Polistena

ITT Panella-Vallauri di Reggio Calabria

Liceo classico e artistico Campanella-Preti-Frangipane di Reggio Calabria

Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Reggio Calabria

Liceo Scientifico Statale Volta di Reggio Calabria

Le realtà ospitanti

A Reggio Calabria

Agedi _ Associazione genitori di persone con disabilità Odv Agiduemila Odv Aipd – Associazione Italiana Persone Down Odv Arci Samarcanda Aps Casa di riposo Don Orione Centro di solidarietà Alberto Marvelli Odv Ce.Re.So. Centro Reggino di solidarietà Odv Cuore di maglia Delegazione di Reggio Calabria Espero Aps Govic – Gruppo Ospedaliero Volontari in Chirurgia Odv Hub Famiglia gestito dal Consorzio Macramè Mondo in Piazza Odv Nati per leggere

A Bova Marina

Oratorio Salesiano Evergreen Aps

A Brancaleone

Caritas

A Campo Calabro

Nuova Solidarietà Odv

A Condofuri

Centro di aggregazione giovanile Padre Rempicci Aps

A Melito di Porto Salvo

Caritas “La casa di Maria” presso Parrocchia di San Giuseppe

A Cinquefrondi

Mediateca Comunale con il progetto ViviAmo Cinquefrondi – Cooperativa Metauros

A Polistena

Centro di aggregazione giovanile Luigi Marafioti con Il Samaritano Odv

A Sant’Eufemia d’Aspromonte

RSA Prof. Messina con Agape Associazione di volontariato cristiano Odv

A Rosarno

Croce Rossa Italiana Comitato di Rosarno Odv

A Taurianova

Croce Rossa Italiana Comitato di Taurianova Odv La fata turchina Odv

A Villa San Giovanni