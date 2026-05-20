Santa Rita da Cascia, omaggio poetico del messinese Rosario La Grreca

Cascia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’anno: la Festa di Santa Rita, capace ogni volta di riunire migliaia di pellegrini provenienti da ogni parte d’Italia e da tutto il mondo, che accorrono nella piccola cittadina della Valnerina, per rendere omaggio a Santa Rita, nota come la “Santa dei casi impossibili”, tra le più amate e venerate dei nostri giorni, simbolo universale di perdono, pace e speranza. L’Edizione 2026 assume un significato particolarmente rilevante per il forte richiamo al tema della pace, in continuità con il messaggio di Santa Rita e con le parole di Papa Leone XIV. Entrambi, appartenenti all’Ordine agostiniano, condividono una visione fondata su perdono, riconciliazione e unità. Questo legame si rafforza ulteriormente quest’anno grazie al gemellaggio di fede che ha unito Cascia e Chicago, città natale del Papa, dove è stata accesa la Fiaccola del Perdono e della Pace di Santa Rita. La fiaccola sarà poi benedetta dal Pontefice il 20 Maggio in Piazza San Pietro, suggellando un simbolico legame tra comunità e continenti e rafforzando un messaggio universale di pace.

In questi giorni, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha promosso la realizzazione di un video a livello devozionale, dove è possibile ascoltare la poesia: “S. Rita, la Santa dei casi impossibili”, dedicata proprio alla Santa di Cascia, di cui ha composto il testo. L’opera è stata declamata dall’Artista Ilaria Della Bidia, cantante, pianista, showgirl, compositrice, cui va il ringraziamento di cuore da parte del poeta brolese. L’Artista poliedrica e completa, ha preso parte a importanti trasmissioni televisive, sia sulla Rai che su Mediaset e dal 2011 affianca Andrea Bocelli, in qualità di Guest Pop, esibendosi e duettando con il Maestro, durante i suoi concerti in Italia e nel mondo. La parte musicale è stata curata dal M° Giuseppe Faranda. È possibile vedere il video, basta scrivere su Google e YouTube ”S. Rita, la Santa dei casi impossibili”, omaggio poetico a Santa Rita da Cascia.