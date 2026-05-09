Sanità, sindaco e Consiglio Comunale: l’incontro pubblico fra politica e medicina a Reggio Calabria | INFO

Sanità, sindaco e Consiglio Comunale: quale la correlazione funzionale e quali le possibili iniziative? È questo il tema dell’incontro pubblico in programma domenica 10 maggio 2026, alle ore 18.00, presso la Segreteria Politica del Polo Civico, via Giusti, 1. L’appuntamento, che vedrà la presenza dei medici del territorio, punta a portare all’attenzione dei cittadini il rapporto tra sanità e istituzioni comunali, con particolare riferimento al ruolo del Sindaco e del Consiglio comunale rispetto alle possibili iniziative da intraprendere.

Un incontro di grande importanza sociale e professionale che si interseca con la campagna elettorale che vedrà il rinnovo dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. L’iniziativa è organizzata dal Dott. Umberto Montella.